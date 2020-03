Se billedserie Næstved Messen samlede sidste år 8.000 gæster i Arena Næstved. Messen bliver gennemført i weekenden med max 500 gæster af gangen. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Corona-krise: Næstved Messen bliver gennemført i weekenden

Næstved - 06. marts 2020

Mens corona-krisen har aflyst stribevis af arrangementer landet rundt, så har Arena Næstved besluttet at gennemføre Næstved Messen lørdag og søndag.

- Arena Næstved følger myndighedernes anvisninger. Det betyder, at vi med øjeblikkelig virkning sikrer, at der hos os ikke er over 1.000 mennesker samlet på samme sted, foreløbig resten af marts måned, fortæller Arena Næstveds direktør, Jacob Brixvold.

Næstved Messen er traditionelt et tilløbsstykke og samlede sidste år 8.000 gæster i Arena Næstved. Men ifølge direktør John Nielsen fra DanMesser, vil der på intet tidspunkt være samlet flere end 500 gæster af gangen i Arena Næstved.

- Udstillerne har været i gang i flere dage og vi har gjort alt hvad vi kunne for at gennemføre arrangementet. Men det vil utvivlsomt påvirke besøgstallet, erkender John Nielsen.

Nogle af arrangørerne har valgt ikke at bemande standene, men leverer i stedet videoklip om firmaets produkter.

Udover Næstved Messen er der flere andre arrangementer i Næstved hallerne i løbet af weekenden - bl.a. et stort loppemarked på søndag. Men her har Arena Næstved sørget for at holde de forskellige arrangementer adskilt.

- Selvfølgelig har vi overvejet at aflyse. Men vi har valgt at følge myndighedernes anvisninger til punkt og prikke og dermed gennemføre arrangementerne, siger Jacob Brixvold.

Derfor vil der være flere opslag om hygiejneforholdsregler og der vil være opstillet håndsprit, synligt og tilgængeligt overalt i Arena Næstved.

Opfordringen fra myndighederne om at udskyde eller aflyse arrangementer med flere end 1.000 deltagere kommer også til at påvirke Mads Langer koncerten den 21. marts i Arena Næstved. Her må der ikke lukkes flere end 1.000 gæster ind til koncerten.

- Arena Næstved har ansvar for, at vi overholder myndighedernes anbefalinger, og vi håber på forståelse for at vi må indføre disse begrænsninger, siger Jacob Brixvold.

Næstved Messen åbner lørdag og slutter søndag. Begge dage i tidsrummet fra klokken 10 til 16.