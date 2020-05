Her på Præstøvej skal syv boligblokke energirenoveres for 80 millioner kroner. Arbejdet går i gang i foråret 2021. Foto: Kim Palm

Corona-krise: Boligblokke skal renoveres for 175 mio. kroner

Det handler nemlig om at få del i de midler, som Folketinget har sendt i omløb til renovering af almene boliger.

- Det er alle projekter, som har ligget længe og afventet godkendelse i Landsbyggefonden. Nu sker der noget og det er rigtig glædeligt, både for beboerne og for vores lokale håndværkere, siger forretningsfører i Lejerbo, Michael Keis.

Når forsamlingsforbuddet er afblæst indkalder boligselskabet beboerne til afdelingsmøder, hvor de vil få mere at vide om de tre projekter. På Præstøvej handler det primært om energirenovering, på Svendborgvej skal to af boligblokkene forvandles til handicapvenlige boliger og i Tappernøje skal rækkehusene forsynes med nyt murværk og vinduer, så beboerne bedre kan holde på varmen. De tre projekter forventes alle sat i gang i foråret 2021.

Folketinget har sendt i alt 30 milliarder kroner i omløb til renovering af almene boliger gennem Landsbyggefonden. Det sker primært for at kickstarte beskæftigelsen og skabe lune og tidssvarende boliger for lejerne i den almene sektor.