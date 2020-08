Corona i busbørnehave: Medarbejder er smittet

Inden for den seneste uge er tre medarbejdere på et bosted i Næstved blevet smittet med corona. Nu er en medarbejder i busbørnehaven Frit 16 på Grimstrupvej også smittet med Covid-19. Det fortæller direktør i Næstved Kommune, Jakob Bigum Lundberg.

Efter resultatet på testen kom, gik busbørnehaven straks i gang med at kortlægge, hvem den pågældende medarbejder har været i kontakt med af børnene. De børn, der har haft direkte kontakt med den smittet medarbejder skal blive væk for at undgå smittespredning.

- Det betyder, at 30 ud af 51 børn desværre ikke må møde op i institutionen mandag. Det bliver forældrenes ansvar at finde en løsning. Hvis de udvikler symptomer, skal de testes, siger direktøren og fortæller, at Næstved Kommune følger vejledningen fra Styrelsen for Patientsikkerhed.