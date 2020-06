Coronakrisen koster for Ardagh Glass Holmegaard, da efterspørgslen på glasflasker er faldet. Foto: Thomas Olsen

Corona giver kæmpestort underskud på glasværk

Et minus på bundlinjen på omkring 40 millioner kroner her i 2020.

Det er forventningen hos Ardagh Glass Holmegaard, Danmarks eneste tilbageværende glasværk, hvor coronakrisen virkelig har gjort nas. Pt. er to ud af syv produktionslinjer lukket ned.

Omsætningen på glasværket i Fensmark ventes at falde omkring 15 procent, men det bonner voldsomt ud på bundlinjen, fordi glasværket ikke lige kan slukke for glasovnene, som står for en ret stor del af de faste omkostninger på stedet.