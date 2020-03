Corona-frygt fik folk til at udeblive fra messe

- Jeg synes alligevel vi gjorde det rigtige ved at gennemføre messen med et flow på mindre end 500 gæster af gangen. Udstillerne havde jo stillet op og gjort et kæmpe forarbejde, da beskeden tikkede ind fredag middag om et regeringen henstillede til arrangørerne om ikke at gennemføre arrangementer med mere end 1.000 gæster af gangen. Og samarbejdet med Arena Næstveds direktør Jacob Brixvold var superfint, siger John Nielsen.