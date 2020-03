Flere standlejere var forbi takeNOW butikken på Merkurvej mandag for at pakke deres varer ned. Foto: Mia Than West

Corona-epidemi sætter en stopper for loppesupermarked

Næstved - 24. marts 2020

Det blev til lidt over et år for loppesupermarkedet takeNOW på Merkurvej i Næstved. Butikken åbnede 1. marts sidste år, og nu er den gået konkurs. Det bekræfter Christian Steenfat, der er medejer af takeNow-kæden.

- Det er corona. Vi er faldet med 96 procent i omsætning. Det gør, at standlejerne opsiger deres lejemål. Når vi ikke har nogen standlejere, har vi ingen indtægt, siger Christian Steenfat til Sjællandske.

Tilbage i oktober 2015 startede han takeNOW sammen med kollegaen Johnny Jensen.

Ingen fremtid Dengang var det udelukkende nye varer, der blev solgt. Nu sælges der primært brugte varer i kædens butikker. TakeNOW Næstved var den første butik, kæden åbnede på Sjælland. Det gik godt i starten, men så begyndte det at gå ned ad bakke for butikkens omsætning, fortæller medejeren.

- Vi var uheldige at få en butiksleder i Næstved, der kørte det helt ned. Så kom Lea, og hun har gjort det pissehamrende godt. Det var begyndt at gå fremad, men så kom corona, siger Christian Steenfat og fortæller, at butikkerne i Randers og Viborg også er bukket under for corona og gået konkurs.

- Lige nu kan man ikke se en ende på det. Vi kan ikke se en fremtid i det, uddyber han.

Hente ting Der var 197 standlejere i takeNOW Næstved. 101 har fået udbetaling for omsætningen i februar, mens de resterende 96 mangler. TakeNOW skylder dem samlet 121.000 kroner, oplyser Christian Steenfat.

Over halvdelen af standlejerne har allerede hentet deres ting. Mandag eftermiddag var flere forbi butikken for at hente varer. Butiksleder Lea Heuser holder foreløbig åbent efter aftale til og med onsdag den 25. marts, så de resterende har mulighed for at hente deres ting.

Det er Lønmodtagernes Garantifond, der har begæret konkursen. Udover Lea Heuser var der fastansat en enkelt mere i loppesupermarkedet. De får begge deres løn dækket.