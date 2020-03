Se billedserie Det plejer at vrimle med elever ved Holmegaardskolens afdeling i Fenmark omkring klokken otte om morgenen. Det var dog langt fra tilfældet torsdag, hvor der var mennesketomt. Foto: Mia Than West

Corona-epidemi: Krisestaben lægger de konkrete planer

Næstved - 13. marts 2020

Næstved Kommune: Der er lukket for fysiske samtaler og personligt fremmøde på jobcentret, i Borgerservice, Rådmandshaven og Teatergade for at mindske spredning af coronavirus (Covid-19).

Næstved Kommune har torsdag morgen klokken 7.00 iværksat sit overordnede beredskab med en krisestab i spidsen. Den har erstattet den tidligere beredskabsgruppe, der havde sit fokus på ældre- og socialområdet.

Nu arbejder krisestaben på højtryk for at få det nødvendige overblik over situationen og sikre, at statsministerens nye retningslinjer fra onsdag aften bliver til virkelighed - senest med virkning fra mandag i næste uge.

- Vi er i gang med at udarbejde kriseplanerne. De er endnu ikke på plads. Vi har bedt centrene om at melde ind, hvordan situationen ser ud, og hvilke tiltag de vil gøre, siger direktør i Næstved Kommune Jakob Bigum Lundberg, der som en del af direktionen indgår i krisestaben, hvor borgmester Carsten Rasmussen (S) sidder for bordenden.

Det betyder, at hvert center - eksempelvis Center for Dagtilbud & Skole og Center for Sundhed & Ældre - i sin kriseplan melder ind, hvordan der lukkes ned for alle funktioner, der kan lukkes ned, sådan som regeringen har meldt ud.

- Planen skal også indeholde en liste over de kritiske funktioner, som er vitale for borgerne, og som ikke kan lukkes ned. Endelig er der en midtergruppe med funktioner, der godt nok ikke er kritiske, men som vi kan opretholde ved, at folk sidder hjemme og arbejder, forklarer Jakob Bigum Lundberg.

- De funktioner, som ikke er kritiske, og hvor lukning kan afbøde epidemien, opretholder vi ikke. Det er eksempelvis undervisning i skoler og pasning i daginstitutioner og dagpleje, uddyber han.

Myndighederne har besluttet, at alle folkeskoler og offentlige børnehaver, vuggestuer og skolefritidsordninger senest mandag skal være lukkede i hele landet for at mindske spredning af coronavirus.

Statsminister Mette Frederiksen opfordrede dog onsdag aften på et pressemøde alle forældre til at holde deres børn hjemme allerede fra torsdag. Den opfordring havde mange valgt at følge.

Det vanlige trafikkaos ved skolerne udeblev, og der var masser af plads i cykelskurene og klasselokalerne. Også i daginstitutionerne var der færre børn end normalt.

- I stor stil. Der er halvtomt. Der er mange, der holder deres børn hjemme. Det giver os mulighed for at takle det her, lød det torsdag formiddag fra Stine Knudsen, der er områdeleder i Dagtilbudsområde Syd, som dækker institutionerne i Næstved Syd by samt Mogenstrup.

Krisestaben - som består af borgmester Carsten Rasmussen (S), direktionen i Næstved Kommune, centerchef i Center for Koncernservice Steen Andersen samt en risikokoordinator, der har kontakten ud til Midt- og Sydsjællands Brand & Redning - mødes igen fredag morgen. Her skal de sikre, at der er en rød tråd i alle centrenes kriseplaner, så der er et ensartet niveau, og områderne hænger sammen på tværs.

- I den forbindelse bliver der også lavet en samlet plan for nødpasning. Vi skal se, hvad der er mest hensigtsmæssigt og samtidig praktisk muligt, siger Jakob Bigum Lundberg.

Som udgangspunkt kommer ingen elever eller børn i skole eller dagtilbud i Næstved Kommune fra mandag den 16. marts og 14 dage frem.

De forældre, der ikke har mulighed for at holde deres børn hjemme, for eksempel fordi de er en del af kriseberedskabet, kan benytte nødpasningen. Det kan eksempelvis være, hvis man arbejder på sygehuset eller i ældreplejen.

Undervisningen for skolebørn er som sådan ikke suspenderet. Den enkelte skole melder ud, hvordan og i hvilket omfang undervisningen håndteres i perioden, for eksempel med digital kommunikation.

Døgninstitutioner og opholdssteder holder stadig åbent, lige som beboerne på kommunens ældrecentre får den hjælp, de skal.

Det anbefales, at pårørende holder sig helt væk fra ældrecentrene og i stedet ringer. Hvis man har brug for hjælp hjemme - i form af besøg af hjemmeplejen, hjemmesygeplejersker samt udbringning af mad - kommer de fortsat.

Kriseplanerne træder i kraft senest mandag morgen. Næstved Kommune anbefaler alle at holde sig orienterede på www.naestved.dk, hvor der løbende vil komme informationer ud vedrørende coronavirus.