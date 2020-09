Se billedserie Bjarne Meldgaard er gået ombord i Ekstra Bladet, mens han venter på konen. Han er ikke det fjerneste nervøs ved at bruge bibliotektet. Fotos: Kim Palm

Corona eller ej: Bøgerne skal stadig læses

Næstved - 24. september 2020 kl. 18:26 Af Kim Palm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Per Stahlhut er gået ombord i reolerne på Næstved Bibliotek, og han er glad for, at de nye corona-restriktioner ikke har slukket læselysten. For selv om kommunen har hjemsendt tusindvis af medarbejdere, så er der fortsat liv i både bibliotek og Borgerservice.

- Det betyder noget, at bibliotekerne fortsat holder åbent. Jeg er normalt flittig gæst på biblioteket, og i de her stramme tider er det glædeligt at kunne læse om noget andet end corona, siger Per Stahlhut, der ender med at hanke op i Karen Blixen og Steen Steensen Blicher.

- Sådan et par klassikerer går man aldrig fejl af. Jeg glæder mig allerede til at komme hjem og åbne bøgerne, siger Bjarne Meldgaard, der har fået god tid til litteraturen efter at han er gået på efterløn.

Henne ved avisreolerne sidder Bjarne Meldgaard og bladrer i Ekstra Bladet, mens han venter på konen, der har været ved lægen.

- Det er et herligt sted at slå en time ihjel og der er god afstand mellem folk, så jeg er ikke det fjerneste nervøs, siger Bjarne Meldgaard.

Indflydelse på besøgstal? Afdelingsleder Julie Ertmann Busborg forsikrer om, at man trygt kan få fornyet sit kørekort og låne bøger under de nye corona-restriktioner. Der er masser af håndsprit og personalet bærer mundbind, når de betjener borgerne.

- Jeg tror ikke, at de nye restriktioner vil få indflydelse på besøgstallet, som du kan se er der stadig mange, der vælger at bruge bibliotek og borgerservice, siger hun.

For borgmester Carsten Rasmussen (S) har det været vigtigt, at borgere og virksomheder, der skal i kontakt med kommunen, ikke kommer til at mærke nogen forskel.

- Det er slet ikke så vildt, som det var i foråret, fastslog borgmesteren fredag, hvor statsminister Mette Frederiksen (S) lancerede nye restriktioner for at komme de stadig stigende smitteudbrud til livs.

Lavt smittetryk Næstved ligger stadig i den absolut lave ende med få corona-tilfælde i den seneste uge, hvor det kun er seks personer, der er fundet smittet med covid-19,

Det er langt under nabokommunen Slagelse og en flere hovedstadskommuner, der er gået i rød zone efter at smittetrykket er steget til foruroligende højder.

