Corona breder sig: Nye restriktioner på plejecenter

Af Mia Than West

Smitten breder sig i landet, og det samme er tilfældet i Næstved Kommune, hvor flere og flere testes positive for Covid-19. Her er både plejecentre og daginstitutioner ramt.

Plejecentret Birkevang i Herlufmagle oplever desværre flere tilfælde af corona. Derfor har Styrelsen for Patientsikkerhed udstedt et påbud om, at der kun må komme én fast pårørende på besøg. Det fortæller direktør i Næstved Kommune, Jakob Bigum Lundberg.