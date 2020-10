Corona aflyser De Blå Baretters march

Grundet coronasituationen ser »De Blå Baretter Næstved & Omegn«, der er en forening under Danmarks Veteraner, sig nødsaget til at aflyse den traditionsrige march den 11. oktober. Det fortæller formand Knud Lund.

- Da vi af gode grunde ikke ved, hvor mange deltagere der vil dukke op, kan vi ikke garantere, at vi kan overholde betingelserne for afstand med mere ved start og mål, oplyser Knud Lund.

De Blå Baretter er en forening for folk, som har været udsendt for Danmark i international tjeneste og tæller alt lige fra Kashmir i 1948 til i dag. Formanden håber, at marchen den 10. oktober 2021 kan gennemføres.