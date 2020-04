Kim Jonasen kommer somme tider hjem på besøg, blandt andet når han har fødselsdag. Selvom hans korttidshukommelse er skadet, så kan følelsen af glæden ved en lækker kage og hans kone stadig sidde i kroppen. Privatfoto

Corona: Lisbeth må ikke se sin hjerneskadede mand

Næstved - 15. april 2020 kl. 20:32 Af Ida Steenfeldt Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jeg har ikke set min mand i fire uger, og jeg ved ikke, hvornår jeg kommer til det igen.

Ordene kommer fra Lisbeth Engbo. Hun mærker konsekvenserne af den verserende coronakrise helt ind i hjertet. Udbruddet af coronavirus betyder nemlig, at hun ikke kan se sin mand Kim Jonasen og ikke har haft mulighed for det siden Danmark lukkede mere eller mindre ned for omkring fire uger siden.

Han er hjerneskadet og bor på Center for Neuropædagogik på Obovej sammen med 21 andre hjerneskadede borgere, som alle tilhører den udsatte risikogruppe.

- Det er hårdt ikke at måtte besøge sine kære, især når det drejer sig om mennesker, der måske ikke helt forstår, hvad der sker, og hvorfor deres familie pludselig ikke kommer på besøg, siger hun.

Må ikke komme ind I stedet for at komme på besøg, der normalvis indebærer kram og snak, må Lisbeth Engbo nøjes med at stille blomster, kage, chokolade og andet godt foran sin mands terrassedør, som pædagogerne på centeret henter og bringer ind til ham.

- Når jeg kommer forbi med ting til Kim, så giver pædagogerne sig altid tid til at give mig en lille opdatering på, hvordan det går med ham - også selvom de har travlt, siger hun og understreger, at det er uvurderligt i en tid, hvor man ikke selv kan se sine kære.

- Jeg sætter min lid til de dygtige medarbejdere, og siger tak til dem og til Center for Neuropædagogik, fordi jeg ved, at de passer godt på min mand og sørger for, at han har det godt, siger hun.

Hun er glad for, at Næstved Kommune har valgt at lave et sted, hvor hjerneskadede kan have et godt liv med medarbejdere, der ved, hvad de gør, og hvad der er bedst for beboerne.

Er i gode hænder Selvom Lisbeth Engbo ikke er i tvivl om, at hendes mand er i gode hænder, så har hun alligevel behov for at se, at han har det godt, med sine egne øjne. Derfor er hun gået forbi hans vindue nogle gange for at få et glimt af ham.

- Jeg passer på, at han ikke ser mig, for så vil han have svært ved at forstå, hvorfor jeg ikke kommer ind, men på grund af hans hjerneskade, så glemmer han hurtigt igen, så det vil ikke være noget, han tænkte meget over, siger hun.

Kim Jonasen fik en hjerneblødning tilbage i 2008. På det tidspunkt var han 53 år gammel og arbejdede som journalist. Han og Lisbeth Engbo boede sammen og havde fået tre døtre. Hjerneblødningen gjorde alvorligt skade på Kim Jonasens hjerne.

- Han har trænet sig op til at kunne det meste rent fysisk, men han taber hurtigt tråden, forklarer Lisbeth Engbo.

Det betyder, at Kim Jonasen husker mange ting fra gammel tid, men at ting, der sker nu og her, hurtigt forsvinder igen fra hans hukommelse.

- Det kan godt være, at han ikke kan huske, hvornår vi sidst har været på besøg, men når vi er der, er han glad, og den følelse bliver siddende i hans krop, siger Lisbeth Engbo.

Følger Sundhedsstyrelsen Beslutningen om, at Lisbeth Engbo og andre pårørende ikke må komme og besøge deres hjerneskadede ægtefæller, forældre og børn, som bor på Center for Neuropædagogik, er taget af leder på stedet Søren Palshøj. Han har valgt at følge Sundhedsmyndighedernes retningslinjer, der går på, at folk i risikogrupper, skal være hjemme og beskyttes fra omverdenen.

- Når vi gerne vil skærme borgerne fra omverdenen, så nytter det ikke noget at lukke omverdenen ind til dem, siger han om beslutningen.

Han er godt klar over, at han, ifølge loven, ikke har ret til at holde besøgende væk. Han har alligevel opfordret alle pårørende til at tænke over, hvilke konsekvenser det kan have, hvis borgerne på stedet bliver smittet med coronavirus.

- Vi har borgere boende, som vil afgå ved døden ret hurtigt, hvis de bliver smittet, og for mig er det argumentation nok for, at der ikke skal finde besøg sted, siger han.

Den argumentation har de pårørende haft respekt for, når Søren Palshøj har forklaret sig.

Hej gennem døren For at sikre, at beboerne og de pårørende stadig kan have en form for samvær, har Center for Neuropædagogik gjort det muligt at få samtalebesøg. Besøget foregår ved beboernes terrassedør. De pårørende sidder på stole ude på terrassen minimum to meter fra døren, hvorfra de kan snakke med deres kære. Søren Palshøj mener, at det er den bedste mulighed, som tingene ser ud nu.

- Vi bliver nødt til at give tilbuddet om samtalebesøg, for ellers bliver både borgere og pårørende for frustreret over situationen, siger han.

Muligheden for samtalebesøg har Lisbeth Engbo ikke gjort brug af endnu, men hun tænker snart at gøre det.

- Hvis coronakrisen fortsætter, så bliver jeg nødt til at se min mand, men jeg frygter, at han bliver forvirret og frustreret over, at han ikke må komme ud til mig, siger hun.

Det er dog en stor trøst for hende, at hun ved, at hendes mand er i gode hænder.

Skal fejre gensyn Når landet igen bliver lukket op, og Lisbeth Engbo får mulighed for at se sin mand, er hun ikke i tvivl om, at det skal fejres.

- Jeg glæder mig til at kunne give ham et kæmpe kram, siger hun.

Udover en overflod at kærlighed, har hun også tænkt sig at tage en flaske vin og lidt sødt med, som de to kan dele.

- Når man har været adskilt i lang tid, og man ser hinanden igen, så er der i dén grad noget at fejre, siger hun.

Kim Jonasen skulle have været hjemme på besøg i påsken. Men fordi det ikke er muligt, valgte Lisbeth Engbo at købe et chokoladeæg til ham, som pædagogerne måtte overlevere for hende.

