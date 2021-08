Se billedserie Ægteparret Connie og Jesper Holst Olsen glæder sig til at flytte arbejdspladsen til Næstved, hvor de også bor med deres tre børn. Jesper Holst Olsen har drevet Rema 1000 i Haslev, hvor han for 10 år siden blev kåret som Årets Købmand. Foto: Jan Jensen

Connie og Jesper overtager Rema 1000 på Karrebækvej

Det var lidt af en sutskobutik. Beboerne fra ejendommen i Kindhestegade kom flere gange ned i butikken, og nogle af dem havde endda deres hustelefon med, så de ikke gik glip af et opkald, mens de handlede.

Johnny Olsen synes, det er sjovt at spole tiden 18 år tilbage til den første tid som købmand i Rema 1000. Der havde været et par købmand før ham. De holdt kun kort tid i Kindhestegade, der var den første Rema 1000 i Næstved. Artiklen fortsætter under billedet...

Der er sket meget siden 1. april 2003, hvor Johnny Olsen blev købmand i Rema 1000 i Kindhestegade. Johnny Olsen kom fra et job hos Silvan og ville gerne tilbage til byen. Det har været et hårdt, men også sjovt arbejde. Arkivfoto: Bo Bolther

Den norske discountkæde fik et godt samarbejde med Johnny Olsen. Allerede i 2003 var byggeplanerne på tegnebrættet, og tre år efter flyttede butikken til større og mere synlige lokaler på Karrebækvej, hvor Johnny Olsen skabte en ny populær Rema 1000.

Danmarks bedste Rema Nu stopper købmanden efter 18 travle år, hvor han har været end del af discountsuccesen i Danmark.

Det er tilfældigvis hans søn, der overtager roret. Og hvis nogen tror, at den gamle købmand måtte lægge et godt ord ind for "knægten", da Johnny Olsen besluttede ikke at forny sin kontrakt med yderligere fem år, tager de fejl.

Jesper Holst Olsen er 36 år. Han begyndte som flaske- dreng hos sin far. Siden kom han i lære, og de seneste 13 år har drevet Rema 1000 i Haslev. I en alder af 26 år blev hans butik kåret som Danmarks bedste på Rema 1000. På det årlige rigsmøde stod over 200 købmænd og klappede misundeligt af den unge fyr.

Et frisk pust - Jeg har gået på handelsskolen i Næstved, og dengang var Rema 1000 bare en lille butik. Det lå til højrebenet, at jeg skulle gå i fars fodspor, siger Jesper Holst Olsen.

Han har været glad for tiden butikken i Haslev. Derfor var flytningen en svær beslutning.

- Der er mange fordele. Vi bor i byen og familie-logistikken har betydet en del. Samtidig synes jeg også, det er spændende at prøve noget nyt. Vi vil gerne løfte Rema 1000 her på Karrebækvej til næste step, siger Jesper Holst Olsen.

Den nye købmand har de senere år haft sin hustru Connie Holst Olsen med i butikken, og det makkerskab fortsætter i Næstved, hvor de bor med deres tre børn.

Familien har netop fundet drømmehuset på Fællesejevej, og de kommer således helt tæt på butikkens nærområde: Digtervejskvarteret.

Den gode oplevelse Købmand Jesper Holst Olsen glæder sig til at vende tilbage til rødderne.

Han har respekt for sin fars opbygning af butikken, men det kan altid gøres bedre. Nyt i Næstved er, at han ikke er den eneste Rema 1000-købmand. Her er både samspil og konkurrence fra fem andre.

- Min grundlæggende filosofi er, at skabe en god indkøbsoplevelse. Det handler både om at have gode varer, og et godt forhold mellem kunder og personale. Når vi siger hej og taler med kunderne går det begge veje. Det bliver også sjovere at gå på arbejde, siger Jesper Holst Olsen.

Nabolagets mødested Der er stadig ansatte fra dengang han selv var elev, og butikken på Karrebækvej har allerede et godt ry. Det er her folk i nabolaget mødes og får sig en hyggesnak på gangene.

Grundlaget er der, og personalet vil få glæde af hustruen Connie, som er god til at coache og motivere. Det er vigtigt for at udvikle butikken.

Jesper Holst Olsen vil meget gerne udvide nærområdet, og den bedste måde at få flere kunder til at køre til Karrebækvej på sker ved at drive butikken godt, og på den måde udbrede et godt image.

Lukket mandag 23. august Overtagelsen af butikken finder sted 23. august, hvor butikken er lukket. Dagen bruges til at gøre status, og 24. august efter åbner dørene igen - nu med Jesper & Connie Holst Olsen i spidsen i Rema 1000 på Karrebækvej.

- Det er både med ære og stolthed, og vi glæder os meget, siger købmand Jesper Holst Olsen, mens han inspicerer frugtafdelingen med sin far.

- Jeg har ikke planlagt så meget. Vi bor i Karrebæksminde, og efter så mange år med arbejde hver eneste dag, ser jeg frem til at få mere tid.

Jeg har allerede en liste over ting, som jeg kan gå i gang med, siger 64-årige Johnny Olsen, der samtidig sender en tak til alle de trofaste kunder gennem årene.

Han har allerede slået mig med mange længder, konstaterer Johnny Olsen. Købmanden i Rema 1000 på Karrebækvej har selv valgt at stoppe efter 18 år gode år og gå på efterløn. Han overlader nu butikken til sin søn, Jesper Holst Olsen, der har haft stor succes med Rema 1000 i Haslev. Nu vender han tilbage til Næstved. Foto: Jan Jensen