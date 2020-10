Den konservative Thomas Palmskov har shoppet nyt tøj, så han kunne være velklædt, da han gjorde comeback i byrådet tirsdag aften. Foto: Anna C. Møhl

Comeback i lokalpolitik til oversergenten

Af Anna C. Møhl

Thomas Palmskov havde været en tur i byens butikker for at ekvipere sig til sit comeback i lokalpolitik. Iklædt ny jakke og nye brune lædersko indtog han byrådssalen tirsdag aften som fuldgyldigt og velklædt medlem.

Niels Kelberg, DFs eneste medlem af byrådet, meddelte for nylig, at han af helbredsmæssige årsager trak sig fra politik. Dét gav et comeback til den 59-årige oversergent Thomas Palmskov, som arbejder på Antvorskov Kaserne i Slagelse.