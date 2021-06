Se billedserie 27-årige Christian Dyrvig Wendelboe bliver indsat som præst 4. juli i Sct. Mortens Kirke. Han har lånt en præstekjole, indtil hans egen bliver færdigsyet. Foto: Dorte Rye Silbo

Cocktailbartender er ny sognepræst

Næstved - 30. juni 2021 Af Dorte Rye Silbo

Det er en ung og trendy præst, der 4. juli bliver indsat i Sct. Mortens Kirke. Christian Dyrvig Wendelboe byder ind med en spændende baggrund. Sammen med familien er han vendt hjem til Næstved efter uddannelsen i teologi.

Sct. Mortens sogn: Han har endnu ikke fået sin præstekjole, men rekvisitionen til at få den syet er netop modtaget.

Lille Vega på to et halvt glæder sig til at se far i den lånte præstekjole, der hænger i skabet, for hun har nemlig helt styr på, at farmand er præst.

Christian Dyrvig Wendelboe er i december uddannet præst i Århus. Her blev han også født. Og da han skulle starte i skole, havde hans far, journalist Klaus Wendelboe, fået job på DR Regionalen, så familien flyttede til Næstved.

Fritiden brugte Christian Wendelboe på musik og teater på Næstved Musikskole.

Tjenestebolig søges 27-årige Christian er nu tilbage i Næstved. Sammen med sin forlovede Jeanne Ulbeck Petersen og Vega bor de midlertidigt i en lejlighed, som Jeannes forældre har i Tappernøje. Det er indtil, der bliver fundet en tjenestebolig i Sct. Mortens sogn.

Trekløveret Christian Dyrvig Wendelboe, hans forlovede Jeanne Ulbeck Petersen og datteren Vega bor midlertidigt i en lejlighed i Tappernøje indtil, der bliver fundet en tjenestebolig til familien i Sct. Mortens sogn. Foto: Dorte Rye Silbo

- Selvom vi bor godt her i en stor lejlighed, synes jeg, det er meget vigtigt at bo i sognet. Man skal være tilstede i sognet. Skabe tryghed for sognebørnene. Det bliver selvfølgelig anderledes. Man kan nu blive hilst på, når man handler., men det har jeg det helt fint med. Det har jeg prøvet før. Det var i Århus, fordi jeg var bartender.

Sjælesorg på værtshus Kun to dage efter sin studentereksamen på Næstved Gymnasium lagde Christian Dyrvig Wendelboe huen på hylden, da han rejste til London for at uddanne sig i cocktail-faget.

- Det er sjovt, fordi Christian er nok den, der drikker mindst alkohol, men det er passionen for at lave cocktails. Sådan er det også med madlavning, supplerer Jeanne siddende med lille Vega, og begge sender præsten et stort smil.

- Det kan måske lyde lidt skørt. Noget jeg blandt andet kan bruge i arbejdet som præst, er, at jeg har sporet mig ind på sjælesorg qua mit job som bartender i min fars fætters brune værtshus i Århus.

Journalist som far - nej - I de tidlige teenageår troede jeg, at jeg skulle være journalist. Men Jeanne spurgte, om det var fordi min far var journalist. Dér fandt jeg ud af, at det ikke var det rigtige, fortæller Christian Dyrvig Wendelboe.

Det var Christians mor, der drillede ham med, at han altid havde været interesseret i kristendom, så hvorfor ikke læse til præst. Han fandt snart ud af, at det var lige ham.

- I min tidlige barndom har jeg lidt i det skjulte bedt fadervor. Det var ikke bevidst for at skjule det. Men det blev bare sådan, fortæller han.

Parrets skal giftes i skoven Til august næste år er det planen, at Jeanne og Christian skal giftes. Men det bliver ikke i en kirke.

- Jeg vil hellere vies i en skov, som jeg er så vild med. Det skal være mega smukt, og så kan jeg godt lide, at gæsterne må klappe og huje. Det må man ikke i kirken, siger Jeanne Ulbeck Petersen og fortsætter: - Det skal være en rigtig fest, hvor vi fester ude i naturen til den lyse morgen, smiler hun.

- Jeg er med på idéen, men det skal bare være en præst, der skal foretage vielsen. Det er ikke alle, der vil, men min studieveninde er klar. Jeg tror også på, det er vigtigt at se mere end kirkerummet. Der kan være flere muligheder - vi har mange flotte steder i Næstveds provsti.

Menighedsrådet har det sidste ord - For at komme i betragtning til en stilling som præst, leverer man først en prøveprædiken. Det gjorde jeg for sognepræst Søren Fahnøe, præst og provst Anna Helleberg Kluge sammen med menighedsrådet i Sct. Mortens sogn. Bagefter havde jeg en samtale med menighedsrådet, som også har det sidste ord i forhold til ansættelse, forklarer den unge sognepræst, der er i besiddelse af en behagelig stemme, man sagtens kan forestille sig, vil berige kirkerummet.

- Årsagen til at det lige blev mig, der fik jobbet, tror jeg ligger i, at jeg er så ung og har en anderledes baggrund. Min interesse som cocktailbartender har betydet, at jeg har holdt ginsmagninger, og har skrevet to bøger om gin og særligt dansk gin har været mit fokus. Bøgerne er udgivet på mit eget forlag, fortæller han.

- Jeg glæder mig meget til jobbet. Menighedsrådet har flere ønsker blandt andet babysalmesang og flere aktiviteter for at få de unge ind i kirken.

Sct. Mortens sogns nye præst er tidligere uddannet cocktailbartender og har skrevet to bøger om emnet på eget forlag. Foto: Dorte Rye Silbo

- Med min rolle som far til Vega og interessen for musik ligger opgaven lige til højrebenet. Ønskerne vil jeg gøre en stor indsats for at indfri, men det bliver naturligvis ikke i den første uge, smiler Christian Dyrvig Wendelboe.

Samtalesalon med de unge - Jeg tror, den kommende tid vil byde på mange mennesker, der gerne vil snakke om corona. Jeg har en idé om, at lave en samtale salon med JB10. Det skal ikke nødvendigvis være en snak om kristendommen, teologi og sorg. Men et sted, hvor man vælger at sætte fokus på et aktuelt emne.

- Hvad sker der, når vi tager det kirkelige ud af kirken og snakker om følelser, tanker og svigt, som Biblen jo meget rummer. En samtale om Biblen uden den nødvendigvis ligger på bordet. Det kan være interessant at arbejde med ensomme mænd over 50 år, hvor kirken er facilitator for emnet. Nogen vil måske tænke, hvad kan den unge fyr byde ind med i den forbindelse. Det kan være jeg skal fungere som bartender på den brune cafe, smiler præsten.

- Jeg er fuld af energi og har en lang liste med ting, jeg gerne vil byde ind med i menighedsrådet. Jeg ser frem til arbejdet i Sct. Mortens sogn og mine kolleger.