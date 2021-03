Se billedserie Påskejagten er en populær aktivitet i Næstved city. Den gennemføres i år, idet børnene kan nøjes med at gå på bogstavjagt uden at komme ind i butikkerne 29.-31. marts. Foto: Jonas Emil Pedersen

Citys påskeaften aflyses men der bliver påskejagt

Næstved - 18. marts 2021 kl. 06:00 Af Jan Jensen Kontakt redaktionen

Påske De fik julehandlen med, og efter en svær periode med tvungen nedlukning, kan det konstateres at julen varer lige til påske. Næstved Cityforening.

Derfor var der lagt op til en fælles aften med længe åbent onsdag 31. marts til kl. 22. Ikke en citynat med musik og aktiviteter, men bare en aften med shoppemuligheder.

- Vi er desværre nødt til at aflyse planerne af hensyn til smittetrykket i Næstved, siger René Jørgensen, marketingkoordinator i Næstved Cityforening.

Citynat fremrykkes til 7. maj Han ved, at butikkerne har mange varer og gode tilbud. Især tøjbutikkerne har meget, de gerne vil af med. Derfor kunne det have været en fin aften at købe ind til fornuftige priser, idet forårskollektionerne kræver plads og opmærksomhed.

Der er dog - stadig - lys forude, idet Næstved Cityforening på grund af aflysningen har valgt at rykke årets første citynat frem til 7. maj. Der krydses fingre for, at den plan holder.

Påskejagt igen René Jørgensen sidder med aktivitetsplanen for marts og april, og han er klar over at den gradvise oplukning af samfundet - eller en afvigelse af smittetallene - kan påvirke planerne fra den ene dag til den anden.

Men børnenes påskejagt gennemføres 29.-31. marts i en coronavenlig udgave. Det betyder, at de små poder ikke skal ind i butikkerne, men kan nøjes med at finde bogstaverne udefra i jagten på det magiske ord.

Belønningen for at gå på bogstavjagt er en stor godtepose, hvor der både er slik, påskeæg og sunde sager til deltagerne. Det bliver som tidligere år - blot udenfor.

Det populære påskeværksted bliver ikke til noget i år - så længe forsamlingsforbuddet er fem personer.

Påskeværksted - ser svært ud Der plejer også at være påskeværksted i telte på torvet, hvor børn og familier samles om at male æg og klippe påskepynt. Men det nuværende forsamlingsforbud på fem personer forhindrer det.

Cityforeningen håber, at nye lempelser fra regeringen snart kan gøre det muligt, at genskabe påskehyggen på Axeltorv.

René Jørgensen ønsker, at det kan lade sig gøre, men ved også, at det er restriktionerne og politiet, der bestemmer.

De Grønnes Tambourkorps spiller i byen 3. april. Det kræver politiets godkendelse, men det ventes ikke at blive et problem - hvis altså smittesituationen udvikler sig i positiv retning.