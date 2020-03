Se billedserie Cityforeningens postkvinde Ulla Neubauer har en Citykat ved side, når hun ruller ud med pakker til kunderne. Hun har også et mundbind i lommen, hvis en situation kræver det. Typisk vil pakken blive stillet ved døren. Fotos: Jan Jensen

Citykat kører til kunderne med varer

Næstved - 26. marts 2020 kl. 15:30 Af Jan Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Postmand Per har katten Emil. Cityforeningens postkvinde, Ulla Neubauer, er fint godt kørende. På opfordring har hun nu et også et lille plysdyr ved sin side, når hun sidst på eftermiddagen ruller ud med pakker til kunderne.

- Foreløbig hedder den bare Citykat. Men den er god at have med, siger Ulla Neubauer.

Ny ordning Midt i en kedelig tid for forretningerne i Næstved har hun en vigtig rolle i et nyt tiltag fra Næstved Cityforening.

- Det er mærkelige tider, så vi tænkte, at der måtte gøres noget, når nu folk opfordres til at blive hjemme, siger marketingkoordinator René Jørgensen fra Næstved Cityforening.

Han forklarer, at den nye udbringningsservice er tiltænkt de forretninger, som ikke selv har en webshop.

Medlemmer af cityforeningen tilmelder sig ordningen ved at henvende sig til Ulla på: ulla@naestvedcity.dk.

Det er der allerede 11 forretninger, der har gjort. Det er en gratis service, og det er op til de enkelte forretninger selv at markedsføre og gøre opmærksom på den særlige service.

Postkvinden Ulla Neubauer samler bestillingerne ind sidst på dagen for at køre en runde - sammen med Citykat.

Ulla Neubauer er medejer af Greys, og mens hun læser Leisure Management, er hun i praktik i Cityforeningen.

Butikker med citys udbringningsservice By Hand and Nature

Greys Kræmmerhus

My Heaven

Paradis

Solo

Butik Friis

Din Tøjmand

Saint Clair

Kop & Kande

Langes bog & idé

Én kørsel Næstved Cityforening blev inspireret af, at nogle medlemmer selv gjorde opmærksom på udbringnings-service midt i den svære coronakrise..

- I stedet for at køre flere ud, så giver det mere mening at samle ordrene og levere varerne med én bil, siger René Jørgensen.

Han er begyndt at forberede sig på, at hverdagen måske ikke bliver normal efter påske, og derfor arbejder Næstved Cityforening seriøst med den nye city-til-døren-service. Det kan betyde, at der inddrages flere samarbejdspartnere, så udbringningsservicen kan følge med efterspørgslen.

Den nye ordning begyndte så småt i sidste uge, hvor cityforeningen leverede de første 15 pakker gratis ud til kunder i Næstved.

