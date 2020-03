- Vi, der kan lide bymidten, skal bruge den, siger citychef Daniel Lillerøi, her flankeret af medspillere i Næstved Cityforening Louise Millek og Malene Pedersen fra foreningens bestyrelse og marketingskoordinator René Jørgensen. Foto: Jan Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Cityforening: Task force skal sparke liv i bymidten Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Cityforening: Task force skal sparke liv i bymidten

Næstved - 03. marts 2020 kl. 04:15 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der skal nedsættes en task force, som skal sørge for, at der hurtigst muligt bliver fyldt op i de ledige butikslokaler, og at der i det hele taget kommer mere liv i bymidten.

Det siger Daniel Lillerøi, der mandag havde første arbejdsdag som chef for bymidten i kraft af sin nye stilling som direktør for Næstved Cityforening.

Tanken er en gruppe med repræsentanter for ejerne af lokalerne, erhvervsmæglerne, Næstved Erhverv og cityforeningen, der alle er interesserede i, at lokalerne bliver lejet ud hurtigst muligt og i at få en spændende bymidte.

- Det handler også om at have realistiske kvadratmeterpriser, siger Daniel Lillerøi, der ser muligheder, hvor andre måske ser et skrækscenarie, når flere butikker på stribe lukker.

- Det kan give mulighed for at lægge butikker sammen, så vi kan tilbyde større lejemål, nævner han som en positiv vinkel.

- Der er ingen grund til at tage de mørke briller på. Jeg går til opgaven med optimisme, siger den nye citychef.