Citychef siger farvel til politik

Næstved - 11. juli 2020 kl. 12:35

Byrådspolitiker, citychef, far og jernmand.

Daniel Lillerøi har truffet et valg. Der bliver ingen valgkamp for ham. Til gengæld lover han at holde gashåndtaget nede i det halvandet år, hvor han stadig sidder i byrådet som 2. viceborgmester og medlem af Økonomiudvalget i Næstved Kommune.

I 8. klasse var Daniel Lillerøi i praktik som journalist, og på en opgave mødte han Suså-borgmester Poul Erik Sørensen. Han foreslog, at den unge mand skulle prøve praktik som borgmester. Sådan blev vejen banet for et medlemsskab af DSU. Daniel Lillerøi kom tidligt ind i den politiske verden, og da han var for ung til at stemme, har han således aldrig prøvet at stemme på andre end sig selv.

Citychef med dobbeltrolle Mange overvejelser går forud for 39-årige Daniel Lillerøis beslutning. Der er ikke nødvendigvis tale om at droppe politik, men han er kommet til den overbevisning, at tiden er inde til at sætte det politiske arbejde på pause. Nu skal der fokus på det »almindelige« liv som en mand, der engagerer sig fuld ud med et job i det private erhvervsliv.

I begyndelsen af 2020 fik han jobbet som byens nye citychef. Planen var, at beholdte sin plads som formand i Plan- og Erhvervsudvalget i Næstved Kommune.

Men arbejdsiver og vilje var ikke nok. Dobbeltrollen mødte undren og skepsis, og der gik ikke længe, før han selv trak stikket og overlod sin formandspost til Tina Højlund Pedersen.

Lettet over beslutningen - Der er flere ting, der spiller ind. Jobbet som citychef er inddirekte med til, at jeg har taget beslutningen. Det handler også om tid, og mentalt og professionelt fokus. Jeg har mange opgaver, og en datter på 11 år, der sommetider gør mig opmærksom på at jeg altid »lige« skal noget. Og ja, jeg har mange møder, siger Daniel Lillerøi.

I det politiske bagland er forberedelser til det kommende valg allerede godt i gang. Derfor er beslutningen om, at Lillerøi ikke stiller op til næste valg nøje timet. Det skal gøres på en ordentlig måde.

Han er lettet over beslutningen, der stiller skarpt på karriere- og privatlivet. Det er et tilvalg af en professionel karriere. Daniel Lillerøi er typen der går all-in, når han kaster sig ud i nye udfordringer, og derfor ser han også frem til at lægge politikken til side og ikke længere være den, som alle forventer har en holdning til alt, hvad der sker i byen.

Hoppede i havnen Daniel Lillerøi hoppede i havnen for at få et havnebad. Det var i november for elleve år siden, og han fortryder det ikke.

- Næstved bør stadig have et havnebad, siger han.

Når tankerne falder tilbage på placeringen af et supermarked i Karrebæksminde i 2015, blev han som formand for Plan- og Erhvervsudvalget mødt af en masse mennesker, der ikke kunne se nødvendigheden i erhvervsudvikling i sommerlandet. Det holdt hårdt, men den socialdemokratiske udvalgsformand holdt ud.

Enighed når det går godt - Jeg har altid følt mig priviligeret i det politiske arbejde. Det må have været både held og dygtighed. Jeg har ikke været ramt af en shitstorm. Måske er det fordi, jeg som mødeleder altid går efter at samle kræfterne.

Politik er ligesom en fodboldkamp. Alle er enige så længe det går godt. Daniel Lillerøi er gammel nok til at huske dengang dialoger foregik mest face-to-face. I dag har de sociale medier gjort debatter mere unuanceret. Det ærgrer ham.

Daniel Lillerøi har gennemgået en stor udvikling siden han trådte ind i Suså Kommunes byråd. Han kom med til Næstved i forbindelse med kommunalreformen og husker det skift som noget meget anderledes og større.

Vilje at jern Han har ført sig frem og siddet med i talrige udvalg, og på et tidspunkt gik det så hurtigt, at der manglede timer i døgnet. Han sad som formand for Plan- og Ejendomsudvalget. Han sad også for bordenden i Børne- og Ungeudvalget, hvor tvangsanbringelser og akutte beslutninger gav telefonopkald 24-7. Sideløbende knoklede han med løbe-, svømme- og cykeltræning.

Daniel Lillerøi toppede perioden med at tage en lederuddannelse ovenpå uddannelsen som pædagog. Han løb ind i muren. Både i maratonløbet og i sit arbejde, og forløsningen kom, da han passerede målstregen og gennemførte sin første Ironman.

I byens tjeneste Billeder afslører, at der er blevet mindre af den ihærdige politiker. Træningen har stået stille nogen tid, men både hjelm og løbesko er der kalkuleret med i den nye tilværelse, der for alvor begynder ved årsskiftet 2021-22.

Daniel Lillerøi har lært meget gennem sine 20 år med politik. Han har lært, at alt kan gøres bedre, og at det koster meget tid og arbejde at engagere sig.

Han var med, da udviklingsstrategien for Næstveds bymidte blev etableret, og der er stadig forbedringer på vej. Ressource City og tunge beslutninger om store vindmøller og har også skabt modvind, men Lillerøi fortryder intet. Der er brug for en grøn omstilling. - I politik må man ikke være populistisk. Man skal turde træffe beslutningerne og stå indefor det, siger Daniel Lillerøi.

Han glæder sig til at komme på den gode side af coronaen. Den har fulgt ham siden han fik sit drømmejob, og som citychef vil han nyde fortsat at være med til at præge byens udvikling.

