Citychef om Boderne: Kommunen er nødt til at få styr på helt basale ting

Næstved - 24. november 2019 kl. 17:12 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I fredagens Sjællandske og på sn.dk fortalte Linda Frederiksen (S), formand for Kultur- og Demokratiudvalget i Næstved Kommune, at det ikke er så let som ventet at finde investorer til et kommende street food-marked ved Boderne og Kirkepladsens Skole. Den udmelding ærgrer direktør i Næstved Cityforening Lars Børsting:

- Lige nu er der faktisk en investorgruppe på tre personer, som kigger på hele området. De arbejder på højtryk for at finde en løsning. Men hvis de bladrer op i avisen og læser den artikel, vil de sikkert tænke »hold da op, vil de overhovedet os?«, siger han.

Lars Børsting mener, at Linda Frederiksens udtalelser giver indtryk af, at det er sværere at finde investorer, end det i virkeligheden er tilfældet.

- Det er ærgerligt på baggrund af en enkelt case, som er sprunget fra. Det var en investor, som ville lave bageri og kafferisteri, men ud fra den information, jeg har fået, sprang vedkommende fra, fordi der simpelthen var for langsom sagsbehandling, fortæller Lars Børsting og uddyber:

- Man har fra kommunalt hold simpelthen ikke været klar, da man besluttede, at man ville gå den her vej. Hvad skal det koste i husleje, kan der laves terrasse, hvad er fredet og hvad er ikke? Kommer der toiletter? Hvem betaler for hvad? Det er helt basale ting, som kommunen burde have styr på men endnu ikke har fået.

Cityforenings direktør kan godt frygte, at den investorgruppe, som der i øjeblikket forhandles med, springer fra af samme årsag.

- Jeg har en god mavefornemmelse, men det kræver, at der fra kommunens side tages godt imod dem. Jeg håber virkelig, at Center for Kultur og Borgerservice arbejdes hårdt på at få styr på de ting, for vi har hele tiden sagt, hvor vigtigt det er at få dem afdækket, siger han.

Ifølge Linda Frederiksen er der en god grund til, at hun udtalte, som hun gjorde i gårsdagens avis.

- De arbejder på at lande en aftale, men da intet konkret er underskrevet endnu, kan jeg jo ikke gå ud og sige, at de har bidt på endnu. Det kunne også være, at andre potentielle investorer kunne komme på banen efter at have læst artiklen, siger hun.

Kritikken om, at potentielle investorer ikke kan få svar på helt basale ting, er hun ikke enig i.

- Vi skal finde ud af, hvordan tingene skal finansieres. Er det os som udlejer, eller forpligter investorerne sig til investeringer? Det er nogle af de ting, der skal afprøves nu. Det er jo ikke sådan, at fordi vi siger ja til et street food-marked, så har kommunen alting liggende klar dagen efter. Det er det, vi har dialogen med investorerne om, lyder det fra Linda Frederiksen.

