Daniel Lillerøi har været citychef siden 1. marts. Han har med egne ord fået en »noget af en start« på grund af konsekvenserne af coronavirussen. Foto: Jan Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Citychef er usikker på hjælp til butikker i bymidten Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Citychef er usikker på hjælp til butikker i bymidten

Næstved - 23. marts 2020 kl. 19:58 Af Ida Steenfeldt Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selvom regeringen har meldt ud, at både store og små virksomheder får hjælp til at komme levende ud af den økonomiske krise, som coronavirussen allerede nu har medført, så er citychef Daniel Lillerøi ikke sikker på, at det kommer butikkerne i Næstveds bymidte til gavn.

Læs også: Corona udskyder åbning af ny Netto

- Det er nogle rigtig gode hjælpepakker, der er blevet forhandlet på plads, men jeg mangler klarhed over, hvornår en butik er berettiget til at få del af pakken, siger han.

Spurgt Erhvervsstyrelsen Sammen med Næstved Erhverv har han derfor rettet henvendelse til Erhvervsstyrelsen for at få klarhed over hvilke butikker, der kan få glæde af den økonomiske håndsrækning.

- Det er vigtigt at få en klarhed over tolkningen i reglerne omkring hjælpepakkerne, så butikkerne ved, hvad de kan gå ud fra, siger han.

Erhvervsstyrelsen er ikke vendt tilbage endnu, men Erhvervshus Sjælland, som både Cityforeningen og Næstved Erhverv bruger som sparringspartner, tolker regeringens hjælpepakke således, at detailhandlende, der lukker deres forretninger, selvom de ikke har fået et påbud, er berettiget til kompensation for et eventuelt tab - dog skal butikkerne opfylde nogle krav i forhold til størrelsen på faste udgifter, fyringer og omsætningsnedgangen.

- Jeg er rigtig glad for, at Erhvervshus Sjælland tolker hjælpepakkerne til vores fordel, men jeg er stadig påpasselig med at føle mig sikker, siger Daniel Lillerøi.

Derfor venter han med at ånde lettet op på butikkerne i bymidtens vegne, til han har fået krydstjekket oplysningerne i Erhvervsstyrelsen.

Bange for skævvridning Nogle butikker er blevet påbudt at lukke helt ned. Det omhandler blandt andet butikker i centre og frisører. Ifølge regeringens udmelding bliver disse virksomheder kompenseret 100 procent for faste udgifter i lukningsperioden.

Den melding er Daniel Lillerøi en smule nervøs for. Han mener nemlig, at det kommer til at betyde en skævvridning indenfor de forskellige brancher.

- Der må ikke være en ulighed i, hvem der bliver hjulpet indenfor de enkelte brancher, siger han.

Han mener dog, at der i lavere grad allerede er en skævvridning til stede.

- På den ene side bliver forretninger, der kan, bedt om at holde åbent og sørge for mest mulig omsætning, men på den anden side beder Dronning Margrethe danskerne om at blive hjemme, siger han.

Hvis det viser sig, at butikkerne i bymidten bliver ramt hårdere rent økonomisk, end andre butikker i samme branche, har Daniel Lillerøi ikke tænkt sig at ligge på den lade side.

- Jeg vil tage fat i mine kollegaer fra andre kommuner for at aftale, hvordan vi i fællesskab får løftet spørgsmålet omkring skævvridningen op på et højere plan og får råbt Christianborg op, siger han.

Op til den enkelte butik Hvis man tager en tur igennem gaderne i Næstved bymidte, så vil man opleve, at nogle butikker har åbent, mens andre har valgt at lukke ned af frygt for smittefare.

Det skyldes - ifølge Daniel Lillerøi - at det er op til de enkelte butikker, om de vil holde åbent.

- Som forening har vi ikke været inde og bestemme, om butikkerne skal lukke ned eller forblive åbne. Det er op til dem selv, siger han.

De fleste af de butikker, der har valgt at holde åbent, har dog valgt at reducere i deres åbningstider.

Frygter lukninger Selvom Daniel Lillerøi krydser fingrer for, at alle kommer så helskinnet igennem krisen som muligt, så er han også sikker på, at det får konsekvenser for de erhvervsdrivende lige meget hvad.

- Butikker, der ikke har nok økonomisk ballast, er i fare for ikke at overleve, men vi vil gøre alt for, at det ikke sker, siger han.

Han håber derfor, at regeringens hjælpepakker rammer så mange som muligt, så butikslivet i bymidten kan bestå.

relaterede artikler

Stadig liv i lukket center 21. marts 2020 kl. 17:55

Erhvervsdirektør: God hjælp til lokale virksomheder 20. marts 2020 kl. 17:30

Brugsuddeler: Jeg er bekymret for mine ansatte 19. marts 2020 kl. 19:30