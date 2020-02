Se billedserie Jan Lehrmann (tv.), medstifter Benjamin Media og BilBasen, og Jesper Buch, som startede JustEat og siden solgte det for mange millioner, har købt sig ind i Næstved-virksomheden Citatplakat, som nu er fusioneret med Dialægt. ? Vi kommer til at bruge investorerne rigtig meget og har møder med dem hver 14. dag. De har en masse kontakter og kender mange mennesker, så de bidrager med mere, end man måske skulle tro, siger Kasper Laursen. Fotos: Per Arnesen / DR

Citatplakat triumferer i Løvens Hule: Vil sælges for trecifret millionbeløb

Næstved - 07. februar 2020 kl. 06:48 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sidste år medvirkede Århus-firmaet Dialægt i Løvens Hule, hvor de to investorer Jan Lehrmann og Jesper Buch købte sig ind i plakat-virksomheden. Derfor ha:vde Kasper Laursen og Oliver Hansen, stiftere af Næstved-firmaet Citatplakat, egentlig afskrevet muligheden for, at Jan Lehrmann og Jesper Buch ville kaste penge efter deres virksomhed, da det var blevet Citatplakats tur til at medvirke i det populære DR-program.

Udsendelsen blev vist i aftes, og tog en overraskende drejning for Næstved-iværksætterne. De to investorer var nemlig særdeles interesserede i også at skyde penge i Citatplakat med det formål at fusionere dem med Dialægt.

- Vi tænkte, at det ikke var en mulighed, at de kunne træffe en beslutning for Dialægt, som vi før har været i kontakt med - om at vi enten kunne købe dem, eller de kunne købe os. Dengang var de afvisende. Men da Jesper og Jan alligevel mente, at det kunne lade sig gøre, tog vi chancen, fortæller Kasper Laursen.

To andre »løver« - Jacob Risgaard og Mia Wagner - var ellers også interesserede, men Kasper Laursen og Oliver Hansen valgte at gå med Jan Lehrmann og Jesper Buch, som købte 20 procent af Citatplakat for 1,2 millioner kroner.

- Vi gik den vej, fordi det kan blive virkelig stort. Nu er vi ikke to små, der konkurrerer mod hinanden - i stedet kan vi satse stort, og vi går efter en omsætning på mindst 100 millioner kroner næste år. Samtidig er vi fire, der kan trække det store læs, i stedet for to, og det gør en kæmpe forskel, konstaterer Kasper Laursen.

Programmet blev optaget tilbage i oktober måned, men den endelig kontrakt omkring fusionen blev først underskrevet for to uger siden. Parterne så hinanden an til et møde hos Jesper Buch og fandt hurtigt ud af, at der var en god kemi imellem dem, og at virksomhederne var overraskende ens på både vækst og måden, der er skruet sammen på.

- Vi fremlagde for hinanden, hvor vi kunne se synergieffekterne, og siden mødtes vi så i Jan Lehrmanns sommerhus i Vejby, hvor de sidste detaljer kom på plads, beretter Kasper Laursen og fortæller samtidig, at Citatplakat forbliver i Næstved, ligesom Dialægt heller ikke rykker fra deres hovedkvarter i Århus.

- Det bliver en moderne remote-virksomhed, hvor vi udnytter teknologien til at samarbejde på lang afstand. Vi har delt ansvarsområderne op og fået en god struktur for opgaverne. Vi bliver i Næstved, men vi er netop nu i gang med at finde større lokaler, for vores nuværende 320 kvadratmeter er ikke nok - vi skal bruge mellem 600 og 1000, så vi har plads til at vokse.

Det ultimative mål for den nye, fusionerede virksomhed er at blive så interessant, at en mastodont som amerikanske Hallmark vil opkøbe dem. I tv-udsendelsen siger Jesper Buch, at han mener, det er realistisk at sælge firmaet for et trecifret millionbeløb, hvis næste skridt i udviklingen lykkes. Det næste skridt er at få fodfæste i udlandet, og det arbejdes der nu stenhårdt på.

- Det første skridt er strukturering og bygge et fundament, så vi kan være klar til en årlig omsætning på 100 eller 200 millioner eller mere. Det regner vi med at have på plads i løbet af det næste halve år, og så går vi i gang med udlandet. Vi er allerede i gang i Tyskland. Derefter er planen at lave en markedsanalyse, hvor vi finder frem til tre til fem lande, hvor vi skyder i gang med at oversætte det bedste af vores sortiment, forklarer Kasper Laursen og fortsætter:

- Derefter vil vi udvikle videre på de et til tre lande, hvor det går bedst. På grund af sociale medier er humoren blevet synkroniseret meget mere i hele verden, end den har været tidligere, så det er nemmere nu.

Både Citatplakat og Dialægt fortsætter udadtil med deres vanlige navne, så kunderne kommer til at mærke nogen forskel, andet end at Dialægts plakater nu også kan købes via Citatplakats hjemmeside.