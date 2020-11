Citatplakat lejer lokalerne på Mosevej, men de har allerede brugt over 200.000 kroner på at købe inventar ? og de er langt fra færdige endnu. Der er store planer for at gøre bygningen endnu mere attraktiv at arbejde i. Fotos: Anders Ole Olsen

Citatplakat har fået vokseværk: Så meget plads boltrer de sig på

Tidligere blev der spillet squash i de 631 kvadratmeter store lokaler på Mosevej. Nu er succesfirmaet Citatplakat rykket ind, og de har ingen problemer med at fylde pladsen ud - det gælder også det godt 200 kvadratmeter store repos, som er indrettet med loungemøbler, og hvor ejerne, Kasper Laursen og Oliver Hansen, kan tage sig et afbræk med et spil bordtennis eller bordfodbold.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her