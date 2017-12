Cirkusdag i Kulturladen

Kunne du tænke dig at lære at køre på ethjulet cykel eller jonglere med flere bolde på en gang? Det får du nu mulighed for, når Kulturladen på Korsørvej i Fuglebjerg lægger hus til en cirkusdag. Det sker tirsdag den 5. december, hvor alle inviteres til en gratis inspirationsdag, hvor der vil være rig mulighed for både børn og voksne at afprøve forskellige cirkusdiscipliner.

Dagen starter kl. 14 med Charlie's One Man Cirkus, der byder på trylle- og klovneforestilling, som varer ca. 45 minutter. Kl. 15 er der cirkusskole for børn, hvor man kan prøve akrobatik, jonglering, et hjulet cykel og andre cirkusdiscipliner. Fra kl. 19 er der cirkusskole for både børn og voksne, hvor alle kan komme og lege og prøve kræfter med cirkusdisciplinerne. Og fra kl. 20 er det planen, at dem, der har interesse for det, kan sætte sig sammen og drøfte mulighederne for at starte en cirkusklub.