Cirkus Baldoni er tilbage i en by nær dig. Husk coronapas og hvad der til høre. Privartfoto

Cirkus Baldoni er på landevejen igen

Cirkus Baldoni kører atter på de danske landeveje, og de glæder sig til at præsentere 20. års jubilæums show.

Mandag 31. maj kl. 18 er turen kommet til Tappernøje. Her rejses teltet på Gl. Stadion, bag Kornmagasinet.

Tirsdag 1. juni kl. 18 kommer cirkus til Mogenstrup, Teltet rejses ved Lovvej 16, og endelig onsdag 2. juni kl. 18 gæster de Fensmark. Her rejses teltet på Kildegårdsvej 56, bag biblioteket.

Et trygt besøg

Der er opsat håndspritautomater flere steder på Cirkuspladsen, samt i toiletvognen. Ved bestilling af pladser bliver en stol ved siden af automatisk optaget, således at der holdes god afstand til alle gæster i teltet.

Husk at der ved indgangen til teltet skal fremvises coronapas (negativ coronatest) for personer over 15 år.