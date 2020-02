På den store naturgrund ved Chris MacDonalds hus har han etableret udkigtspunkt med et fantastisk view til Smålandshavet. Fotos: Dorte Rye Silbo

Chris MacDonald trives helt ude på landet

Den kendte sundhedsformidler og foredragsholder har sammen med sin familie valgt storbyen fra og er flyttet til åben himmel, skov og strand. For to år siden flyttede han med sin kone Elisabeth og parrets søn Calvin Scott til Karrebæksminde. Og de trives.

For syv en halv måned siden blev familien forøget med lillesøster Chris-Skylar. Chris MacDonald er sundhedsformidler, forsker og humanfysiolog, kendt fra tv, sine foredrag og ikke mindst dengang han fik sølvmedalje i en af verdens hårdeste sportsbegivenheder: Race Across America, som er verdens hårdeste cykel-race 5.000 kilometer non-stop fra kyst til kyst tværs over Amerika.