Her er regeringsdokumentet, som fortæller, at motorvejen først vil stå færdig i 2031.

Chokmelding: Næstved-Rønnede motorvejen først færdig i år 2031

- Vi er blevet lovet, at selve byggeriet af motorvejen vil vare mellem to og tre år, så med mindre de arkæologiske undersøgelser stopper byggeriet ved fund af en ny vikingeborg eller guldhornene nummer to, har jeg en klar forventning om at byggeriet er afsluttet til tiden, siger Carsten Rasmussen.

- Jeg fik først besked om udskydelsen to timer inden de sidste forhandlinger, og regeringen var ikke til at hugge og stikke i. De sagde take it or leave it om aftalen, lyder det fra tidligere transportminister Ole Birk Olesen fra Liberal Alliance.