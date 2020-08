Chauffør fortsat i kritisk tilstand efter voldsom ulykke

En lastbilchauffør, der var involveret i en voldsom ulykke torsdag på landevejen mellem Vester Egesborg og Lov syd for Næstved er fortsat i kritisk tilstand.

Det oplyser vagtchef ved Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi torsdag aften.

- Vi har talt med Rigshospitalet og Universitetshospitalet i Odense for et par timer siden for at høre om status på de to chauffører, og da var den ene chauffør fortsat i kritisk tilstand, fortæller Ole Hald.

Ulykken, der involverede to lastbiler, skete omkring klokken 10. Den ene lastbil kom over i den modkørendes vejbane, hvorved lastbilerne kørte frontalt sammen.

- Vi har haft en bilinspektør på ulykkesstedet for at lave undersøgelser, men vi har endnu ikke modtaget nogen rapport.

- Og af gode grunde har vi endnu ikke været i stand til at afhøre de to lastbilchauffører. Så vi kan kun gætte på, hvad der er årsag til ulykken, understreger vagtchefen.