Sidst på året flytter Varmestuen til Engvej. Det har medført en del kritik - især på grund af de forkortede åbningstider. Formand for Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget Michael Perch (S) er dog overbevist, om at det bliver godt, når først det hele kommer på plads. Arbejdet med at indrette lokalerne er gået i gang. Michael Perch forventer, at de er klar til indflytning sidst på året. Foto: Anna C. Møhl

Charmeoffensiv på Varmestuen

Lige siden politikerne i Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget i foråret 2019 bekendtgjorde, at de allersvageste borgere i kommunen også skulle holde for i kommunens spareprogram, har det sydet. Bedre blev det ikke, da det kom frem, at Varmestuen skulle flytte fra Toldbodgade til Engvej i Næstved og fik beskåret åbningstiden markant.

Varmestuen er stadig en varm kartoffel, og nu er politikerne på charmeoffensiv. Der bliver nemlig mulighed for at besøge de nye lokaler, som fra starten kom i strid modvind.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her