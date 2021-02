Centerdirektør utroligt skuffet over genåbningsplan

Næstved Storcenter har været lukket land for kunderne siden 18. december. Med elektroniske kundetællere ved hver eneste indgang, var storcenteret klar til kontrolleret genåbning efter nedlukningen i december. Men landets storcentre forbliver lukket land for kunderne - og det skuffer centerdirektør Alida Christiansen.

- Vi var klar til at kontrollere kundetilstrømningen, så vi kunne åbne storcenteret fuldt forsvarligt. Derfor er det ekstra ærgerligt, at vi fortsat må holde lukket, siger Alida Christiansen.

Flere af centerets butikker har tidligere forsøgt sig med kreative tiltag, som for eksempel salg via bagdøren. Om det også kommer til at ske denne gang, har centerdirektøren ikke noget overblik over endnu.