Centerchef om byens ruin: Vi har flere kort i ærmet

Næstved - 25. marts 2021 kl. 15:15 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

Når Helgesvej 22 endnu engang lander på tvangsauktion, er der tændt et håb hos naboerne og lokalrådet i Herlufmagle om, at kommunen griber ind og hjælper dem af med ruinen.

- Vi vil gøre, hvad der er muligt indenfor lovens rammer, men det er lettere sagt end gjort, lyder det fra centerchef for Plan og miljø, Jens Bach.

Hovedbudskabet fra kommunen er nemlig, at ejendomsretten er ukrænkelig, og hvis ejeren har lyst til at lade sin ejendom forfalde, så er der ikke meget at stille op med mindre den er i fare for sammenstyrtning og skal afspærres med spånplader for døre og vinduer.

Første skridt Derfor har ejeren af ejendommen i Helgesvej også fået påbud om afspærring. Et påbud, der dog ikke er efterlevet, da hoveddøren står på vid gab og hvor en mangfoldig og støjende allike-koloni har søgt tilflugt bag tagetagens vidtåbne vinduer.

- Vi vil prøve endnu engang at komme i kontakt med ejeren og håbe på, at en god dialog er vejen frem. Det er første skridt, siger Jens Bach.

Næste skridt bliver at møde op på tvangsauktionen og følge med i, hvad der sker. Jens Bach udelukker ikke, at kommunen vil byde på ejendommen, men understreger, at det ikke er normal praksis at kommunen opkøber forfaldne ejendomme med henblik på nedrivning.

- Vi har ikke nogen nedrivningspulje i Næstved Kommune. Og derfor har vi heller ikke umiddelbart nogle midler at købe for. Men vi har flere kort i ærmet, siger Jens Bach.

Efterkommer ikke påbud Centerchefen kommer oprindelig fra Thy, og her har man i stor stil opkøbt faldefærdige og forladte ejendomme for at få dem revet ned.

- Udgangspunktet var at vi bød 1 krone for sådan en ejendom, men det lader sig næppe gøre i Næstved Kommune, siger Jens Bach.

Mens centerchefen lurepasser, så presser lokalrådet på for en løsning på Helgesvej.

- Vi synes, det er positivt, at kommunen gerne vil købe ejendommen, hvis muligheden byder sig. Når det så er sagt, synes vi, at det er meget ærgerligt, at kommunen eller politiet ikke har efterkommet de påbud, der er udstedt på ejendommen. Havde huset ligget på Axeltorv i Næstved var der nok sket en hel del mere, skriver lokalrådet til naboerne.

Sjællandske har også kontaktet den senest kendte ejer af ejendommen, Bruno Jensen fra Svinninge. Han siger i en kortfattet kommentar:

- Noget må der ske. Det er klart. Men du kan kontakte mig efter tvangsauktionen, så er jeg blevet klogere, lyder det i telefonen fra Svinninge.

