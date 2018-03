Privatfoto

Centerchef: Vi tager det alvorligt

Næstved - 26. marts 2018 kl. 16:17 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Centerchef i Center for Plan og Miljø i Næstved Kommune, Pernille Balslev-Erichsen, fortæller, at deres rolle som myndighed er at føre tilsyn i forhold til miljømæssige gener og uhygiejniske forhold.

I sagen om de døde grise på Højbjergvej ved Fuglebjerg skal kommunen ifølge centerchefen derfor udelukkende vurdere, om der er tale om en miljømæssig gene eller direkte uhygiejniske forhold, når landmanden vælger at placere døde grise lige ved naboens have.

- Vi er sat i verden for at holde øje med miljømæssige gener og ikke de ubehag, der måtte opstå hos naboerne, når de oplever, der ligger døde grise. Han må gerne have døde grise på sin ejendom. Spørgsmålet er, hvor de ligger, forklarer Pernille Balslev-Erichsen.

Hun bekræfter, at grisene ikke må ligge klods op af naboens have. Og det har landmanden også fået at vide, efter to naboer har klaget til Center for Plan og Miljø.

Der skal være minimum 50 meter fra opbevaringspladsen til naboskel.

- Det er en sag, vi selvfølgelig er opmærksom på. Vi vurderede, at en dialog var fint. På det tidspunkt var det frost. Dyb frost gør, at det ikke er så akut. Det skal ikke veksles med, at vi ikke reagerer. For det gør vi, pointerer Pernille Balslev-Erichsen.

Naboerne føler ikke, Næstved Kommune har taget deres henvendelser alvorligt. Det afviser centerchefen.

- Min oplevelse er, at vi tager det alvorligt. Vi er ikke ligeglade. Vi har handlet, og vi har sat rammer for opbevaringen. Vi har haft dialog med beboerne og landmanden, fastslår hun.

Centerchefen vil dog ikke forholde sig til, om det er ulovligt, det Søren Hansen har gjort, eller om der er øget risiko for smittespredning ved at lade døde, utildækkede grise med åbne sår ligge frit.

- Det er Fødevarestyrelsen, der fører tilsyn med smittefare.