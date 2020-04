Cemima til DM i entreprenørskab

Se billedserie Holdet bag handicapbordet består af (fra venstre) 20-årige Mie With Nielsen fra Næstved, 20-årige Maja Bach Olsen fra Haslev og 20-årige Celine Bøgh Jensen fra Næstved.Privatfotos

Næstved - 22. april 2020 kl. 11:25 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sidste år blev pigerne fra Vestititas nummer fire med en rollator med et ekstra hul og hjælpemotor. I år er det atter et rent pigehold, som repræsenterer Næstved ved DM i Entreprenørskab.

Holdet med navnet Cemima har udviklet et specielt bord til kørestole.

Skal gavne opgaven - Det er tilfældigt, at det igen i år er blevet et produkt rettet mod handicappede, men jeg siger altid til eleverne, at det skal gavne nogen, det de idéudvikler på, siger Christine Wikkelsøe, der på trejde år underviser i valgfaget erhvervsøkonomi på gymnasiet.

Idéen opstod, fordi en af pigerne kender en, som sidder i kørestol.

- Bordet gør det muligt for folk i kørestol at sidde og hakke grøntsager og andet på kørestolsbordet og dermed i højere grad være med i det sociale liv, siger Christine Wikkelsøe om Cemimas idé.

Pakkeløsning Mie With Nielsen, Maja Bach Olsen og Celine Bøgh Jensen deltager i kategorien society & globalisation med bordet, som er lavet i et materiale, som gør, at der ikke sendes rystelser ude i kroppen, når der hakkes på bordet.

På undersiden er bordpladen formet efter lårene, så det er ergonomisk korrekt, og der er kopholder og under bordet plads til bestik.

Efter at have været til test på et plejehjem - inden coronakrisen - er der tilføjet opbevaringsplads til servietter.

Bæredygtigt Bordet er lavet i materialet ekspanderet polypropylen (epp)., som kan smeltes og genbruges, når bordet ikke længere skal bruges, så de unge iværksættere har mange aspekter med i deres produkt.

Bordpladen kan også komme i opvaskemaskinen og kan tørres af med en klud.

- Og her er kanter på, så det ikke løber ned i skødet, hvis nu man spilder noget, siger Mie With Nielsen fra Cemima.

I produktion De har allerede søgt om »minipatent« - at få brugsmodellen beskyttet - hos Patentstyrelsen, og bordet er i løbet af påsken kommet med på Hjælpemiddelbasen i Socialstyrelsens regi.

Pt. har de 34 bestillinger på bordet, som de også har anstrengt sig for at holde nede i pris. Bordet bliver produceret hos deres samarbejdspartner W. Olsen & Søn i Førslev ved Haslev.

