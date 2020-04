Se billedserie Da de blev udnævnt som vindere af trejdepladsen tonede de tre piger i Cemima frem på skærmen og blev bedt om at fortælle lidt om deres produkt. Fra venstre ses Celine Bøgh Jensen, Mie With Nielsen og Maja Bach Olsen, der alle går i 3.T på Næstved Gymnasium & HF. Foto: Helle Hansen

Cemima fik tredjeplads ved DM i Entreprenørskab

Næstved - 22. april 2020 kl. 20:45 Af Helle Hansen

dyst: Næstved Gymnasium & HF var det eneste rene almene Gymnasium, som deltog i dagens finale ved DM i Entreprenørskab, og endnu en gang løb at hold fra gymnasiet med en topplacering.

Sidste år blev Vestititas fra Næstved nummer fire med en rollator med støttehjul og hjælpemotor, og i år blev Cemima med deres lette og ergonomiske handicapbord så nummer tre.

Fra start af deltog over 3.000 elever fra Danmark og Færøerne i de indledende konkurrencer, og 154 elever fordelt på 41 hold var nået frem til DM-finalen.

DM på Zoom

Normalt er DM-finalen en meget festlig aften i Industriens Hus, men i år foregik det grundet coronakrisen via platformen Zoom uden trommehvirvler og en totalt pakket sal.

Sådan var det, og da det ellers lykkedes at få det hele til at virke, blev der kåret fire kategorivindere. Desværre var Cemima ikke i blandt dem, og undertegnede var lige ved at lukke for seancen.

Men så fik det rene pigehold fra valgfaget erhvervsøkoomi på Næstved Gymansium & HF alligevel en tredjeplads.

Pointene tæller

- Det kan lade sig gøre, fordi de sammenlagt har fået flere point end vinderne i nogle af de andre kategorier, forklarer deres meget stolte lærer Christine Wikkelsøe.

- Så fik de s..... en tredjeplads, siger hun meget glad.

- De bruger meget fritid på det, så lysten skal være der. Jeg gør alt, hvad jeg kan, for at de skal synes, det er sjovt, siger hun, der i år underviser i faget for tredje år.

Med tredjepladsen i DM-finalen følger 4.000 kroner, så i alt har holdet i dette skoleår vundet 10.000 kroner i forskellige konkurrencer.

Overraskede piger

- Det havde vi slet ikke regnet med, siger Mie With Nielsen fra Næstved, som udgør Cemima sammen med Maja Bach Olsen og Celine Bøgh Jensen, der alle går i 3.T.

De tre piger har dagen igennem været samlet hjemme hos Mie With Nielsen. De var allerede på og pitchede deres idé over for dommerne klokken 11 i formiddags, og kåringen begyndte først klokken 18.

- Så det har været en lang dag, men det kom helt bag på os, at vi fik en tredjeplads. Det er vi selv meget glade for, siger Mie With Nielsen.

Stolt rektor

Rektor for Næstved Gymnasium & HF Susanne Stubgaard er også meget stolt.

- Det er så flot. Jeg er så stolt. Dejligt at både lærer og elever får credit for deres store indsats, siger rektor, der også sad og fulgte med på Zoom.

Det er dog lidt svært at fejre dem i disse tider:

- Men bliver der på et tidspunkt mulighed for at holde en morgensamling, så vil vi gøre det der, siger Susanne Stubgaard.

Arbejder videre

Der går lige nogle dage før Fonden for Entreprenørskab offentliggør, hvor mange point de forskellige hold har fået, men dommerne begrundede blandt andet tredjepladsen med, at her er tale om et enkelt og funktionelt produkt, som løser er reelt problem for en gruppe i befolkningen. Og så talte det også med, at de er nået så langt med produktet, at det allerede er i produktion.

Pigerne i Cemima vil arbejde videre med handicapbordet.