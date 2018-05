Carsten Haurum: Arenaen bliver en succes

- Målet er at opbygge en buffer, så vi har råd til at fejle engang imellem. Det er klart, det er ikke alt, der kan give overskud. Derfor skal vi have råd og format til at tiltrække arrangementer, der vækker opsigt, men som også risikerer at give underskud, siger Carsten Haurum, der har en fortid som Kultur- og Fritidsdirektør i Københavns Kommune.