Carmen synger for julehjælp

Arrangørerne bag koncerten er de to tidligere koncertarrangører for NIF koncerter, Søren Jakobsen og Hans Snestrup. NIF Koncerter stod i en årrække bag mere end 100 koncerter I Næstved, men organisationen blev lukket ned, som en konsekvens af Arena Næstveds etablering af egen koncertorganisation.

Baggrunden for arrangørduoens comeback er, at de vil hjælpe de eller dem, som ikke nødvendigvis har mulighed for at nyde julens mange herligheder med god mad, gaver og festlige lejligheder. Overskuddet fra koncerten vil ubeskåret gå til de to hjælpeorganisationer i Næstved, Svovlstikkerne og Varmestuens Venner.