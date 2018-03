Se billedserie Fredag aften ved en 23-tiden opstod der en voldsom brand ved Vestsjællands Campingcenter i Fuglebjerg.Foto: Preben Madsen/Media Næstved Foto: Picasa

Campingvogne for en halv million gik op i flammer

Næstved - 20. marts 2018 kl. 07:40 Af Jeppe Hee Rømer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Charlie Hansen bliver rundtosset, da han kigger på sin telefon. Når han ikke sælger campingvogne, er han brandmand, og der er lige bippet en besked ind om en brand. I beskeden står adressen på hans eget firma, Vestsjællands Campingcenter på Falkevej 9 i Fuglebjerg. Omkring klokken 23 fredag aften ser naboen flammer fra syv campingvogne nær hovedbygningen og ringer derfor til brandvæsnet.

Han drøner ud af døren og kører afsted til brandstationen.

- Jeg glemmer bare min nøgle, så jeg bliver nødt til at vende om på halvvejen, fortæller Charlie Hansen.

Da han endelig kommer frem til brandstationen, når han kun lige at stikke hovedet ind af døren for at råbe til kollegaerne, at han kører i forvejen og låser op for lågen til firmaet.

Charlie Hansen er dog ikke færdig med at møde problemer på sin mission for at få stoppet branden i de syv campingvogne. Kulden rammer ikke kun os mennesker, også låse kan fryse til, og det er netop, hvad der er sket med låsen til lågen.

Efter møje og besvær får ejeren dog låst op, og han drøner ind på gårdspladsen.

Han når lige at få beset skaderne inden brandbilerne dukker op. Hurtigt får de sat sprøjterne til og slukket branden.

Inden da har flammerne dog nået at fortære tre campingvogne, der er totalskadede, mens fire andre er ødelagte af strålevarme. En stor del af hovedbygningens vinduer er sprunget på grund af strålevarme, og derudover skal noget af væggen og skorstenen males efter røgskader.

Efter en dramatisk fredag aften blev mandag brugt på forsikringen. Charlie Hansen havde besøg af tre forskellige forsikringsmænd. To til campingvognene, hvoraf to af dem var anvisningsvogne, som Charlie Hansen skulle sælge for andre kunder.

- Alene de syv vogne har en værdi på cirka 500.000 kroner i alt. Dertil skal lægges skaderne på hovedbygningerne. Heldigvis er jeg forsikret, siger Charlie Hansen til Sjællandske.

Resten af ugen skal bruges på at rydde op efter branden. Charlie Hansen håber på, at være tilbage til fuld styrke igen i slutningen af ugen, så Vestsjællands Campingcenter kan være klar til påskesalget.

Der er ikke noget nyt om brandårsagen, men der foreligger materiale fra et overvågningskamera, der måske kan kaste lys over brandens opståen. Politiet forventer at have set overvågningsbillederne igennem og fået svar på de tekniske undersøgelser i dag eller i morgen.