Campingpladser må fortsat holde åbent

Selvom statsminister Mette Frederiksen (S) har sendt en klar opfordring til danskerne om at blive hjemme i påsken, så vil der stadig være liv i forteltet på en lang række campingpladser.

Såvel Sundhedsstyrelsen som politiet har nemlig godkendt, at campingpladser og feriecentre kan holde åbent - dog med en lang række restriktioner til følge. Det glæder de sig over på De Hvide Svaner i Karrebæksminde, hvor campingpladsen åbnede for fastliggere den 5. marts.