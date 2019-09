Jens Brendstrup formand for Brancheforeningen Camping og Outdoor, beskylder Næstved Kommune for at stjæle kunder fra campingpladserne.

Campingbranchen kalder gratis p-plads for offentlig opgavetyveri

Han er harm over, at politikerne i Næstved i bestræbelserne på at få flere turister i bymidten har sagt ja til at fjerne tidsbegrænsningen for parkering med autocampere i Rådmandshaven. Og nu kommer der også strøm til de rullende husvogne, som der bliver stadig flere af på de europæiske landeveje.

Offentlig opgavetyveri og konkurrenceforvridning. Sådan lyder dommen over Næstved Kommune fra direktør i Brancheforeningen for Camping og Outdoor, Jens Brendstrup.

