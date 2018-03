Café og livsstilsbutik flytter ind i frisørsalon

Maria Lindner er klar til at åbne Lindners café & livsstilsbutik i Gelsted ved Herlufmagle. Lørdag den 17. marts klokken 10.30 slår hun dørene op til den café og livsstilsbutik, som hun har indrettet i den gamle frisørsalon på bagsiden og i kælderdelen af SuperBrugsens gamle bygning ved OK tanken på Vandværksvej 32.

- Jeg glæder mig virkelig til at åbne. Lige siden vi lejede lokalerne i december 2017 har lokalsamfundet fulgt med i dette projekt. Vi har fået så mange positive tilkendegivelser alle steder fra, at det næsten er helt overvældende, fortæller Maria Lindner glad.

Lindners café og livsstilsbutik kommer til at bestå af to dele, en café og en livsstilsbutik, og Maria Lindner håber på, at det hele kan blive et samlingspunkt i Gelsted samt at kunder fra Næstved, Ringsted og Haslev vil besøge caféen.