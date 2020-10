Café har været flyvende i 20 år

Fuglen har fødselsdag, og det har den jo, og det var i torsdags.

Torsdag kunne Røde Kors' Café Fuglen fejre sin anden runde fødselsdag med lagkage og en ekstra god kop kaffe.

Stedet eksisterer ikke for at tjene penge, men for at give borgerne i lokalområdet mulighed for at mødes et sted, hvor hygge og sociale relationer har førsteprioriteten.