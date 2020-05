Ina Pedersen, ejer af Coffee and Cream i indre Ringstedgade, er allerede ved at gøre klar til åbning af cafeen 18. maj. Foto: Anna C. Møhl

Café-ejer glæder sig til igen at servere kaffe og kage

Næstved - 08. maj 2020 kl. 14:00 Af Anna C. Møhl

- Jeg glæder mig.

Ina Pedersen, indehaver af cafeen Coffee and Cream i Næstved, er mere end klar til at servere hjemmebagte kager og kaffe til kunderne, når hun igen åbner 18. maj.

Regeringen og Folketingets partier er blevet enige om, at blandt andet cafeer kan åbne igen 18. maj.

Ina Pedersen er lækker brun. For at holde sig i form, mens cafeen har været corona-ramt, har hun gået mange og lange gåture i det gode forårsvejr.

- Jeg skal jo holde mig i form. Jeg ved godt, at man skal være fit, når man skal stå op 10 timer om dagen, siger hun.

For cafeens personale har Corona-krisen ikke blot betyder, at de er blevet sendt hjem med løn. Den planlagte firmaudflugt til Paris i påsken blev også aflyst.

Indenfor i cafeen er der plads til 25 gæster. De foreløbige meldinger fra sundhedsmyndighederne er, at der stadig kun må være 10 gæster ved bordene.

- Det skal vi nok klare, siger Ina Pedersen.

Udenfor i indre Ringstedgade er der nemlig også mulighed for at sætte sig ned og mødes over en kop latte.

Knapt så optimistisk er Süleyman Yücel, der ejer Café Oliver i Jernbanegade.

Han savner retningslinjer for, hvor mange der må være indenfor og udenfor cafeen.

- Jeg ved ikke, om vi åbner 18. maj, siger han.

Süleyman Yücel er glad for, at nedlukningen af Danmark har haft så stor effekt, men er i tvivl om, hvad genåbningens fase to reelt betyder for driften af cafeen.

- Hvis man skal sige noget positivt om corona-epidemien, så har vi lært at skrue ned for vores alt for høje arbejdstempo og indset, at det aller vigtigste er at være sammen med bores familie, siger han.

I Claus Andersens blomsterhandel i Kirkestræde har der været lige så travlt, som der plejer. Corona kan ikke slå mottoet »Sig det med blomster« omkuld.

Claus Andersen fortæller, at mange har bestilt buketter og sendt blomster til dem, som de ikke har haft mulighed for at være sammen med fysisk.

Natten til fredag præsenterede regeringen og Folketingets partier en tredje fase for genåbningen af Danmark. Af aftalen fremgår det, at fase tre træder i kraft 8. juni. Hvis altså smitteforholdene tillader det. I fase tre forhøjes forbuddet mod forsamlinger til 30-50.