Se billedserie Alle er velkomne i Café Fuglen, som byder på mange forskellige aktiviteter. Den traditionsrige tirsdagskringle trækker især mange til. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Café Fuglen er sikret tre års luft under vingerne

Næstved - 05. december 2019 kl. 12:03 Af Ida Steenfeldt Andersen

Hyggen og det sociale samvær i Café Fuglen er reddet. Det ligger fast, efter at den frivillige café under Røde Kors Næstved-Fuglebjerg har fået lovning på økonomisk støtte fra Næstved Kommune til at fortsætte i hvert fald tre år endnu. Formand i Røde Kors i Næstved-Fuglebjerg Michael Petersen er meget glad for støtten.

- De penge betyder, at alle dem, der kommer i caféen, stadig har et sted at samles, siger han.

Pengene er givet til at dække caféens husleje de næste tre år. Indtægter fra blandt andet salg af kaffe og kage dækker andre småudgifter. Caféens dør står åben alle hverdage mellem klokken 11.00 og 16.00. Nogle dage kommer der mange forbi, fordi der er arrangementer. Andre dage kommer der bare et par stykker, der gerne vil snakke. Det fortæller aktivitetsleder i Café Fuglen Inger Noack.

- Vi samler os og nyder hinandens selskab, og det har stor betydning, siger hun og slår fast, at uden den økonomiske støtte ville der ikke være nogen cafe.

- Pengene er vores eksistensgrundlag, så uden dem ville borgerne i Fuglebjerg slet ikke have så mange tilbud, siger hun.

Udover hyggesnak og fyldte kaffekander lægger Café Fuglen også lokaler til lektiehjælp til børn og unge, den lokale strikkeklub, fællesspisninger og meget andet. Siden 2012 har Café Fuglen haft adresse på Byagervej. Og det er penge til at dække huslejen på den adresse de næste tre år, caféen har modtaget. Pengene er blevet bevilliget fra Næstved Kommunes frivillighedspulje, som blandt andet støtter frivilligt socialt arbejde, der medvirker til at forbedre forholdene for syge, svage og udsatte grupper.

Alle frivillige social forening, organisation eller gruppe, der har medlemmer eller målgruppe i Næstved Kommune, kan søge om at modtage penge fra puljen. Normalt bliver pengene fra Frivillighedspuljen uddelt for et år ad gangen. For at komme i betragtning til en andel skal ansøger fremvise et budget for det, der søges penge til. Men fordi Café Fuglen allerede nu ved, at de i hvert fald kommer til at have en fast udgift til huslejen hvert år, har de haft mulighed for at søge pengene til den udgift for de næste tre år.

- Vi kan bruge vores tid og kræfter på andet end at lave ansøgninger til kommunen en gang om året, siger Michael Petersen, der er glad for den treårige aftale. Det betyder nemlig, at caféen har bedre mulighed for at planlægge på længere sigt end blot et år ud i fremtiden.