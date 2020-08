Claus Michael Pedersen forstår, at det kan være nødvendigt at rive siloen ned, men kommer det til at ske, vil han være ærgerlig over det. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: CMP ONE om mulig silonedrivning: - Det gør ondt i hjertet på mig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

CMP ONE om mulig silonedrivning: - Det gør ondt i hjertet på mig

Næstved - 25. august 2020 kl. 21:04 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Claus Michael Pedersen, afdelingsleder på Ungdomsskolen med kunstnernavnet CMP ONE, er ærgerlig over udsigten til, at kornsiloen i Næstved måske snart er en saga blot. Havnebestyrelsen ønsker den nedrevet for at få mere plads.

Læs også: Street dance og barokopera i kunstnerisk fusion vil hylde siloen

- De fleste vil sige, at det er et form for vartegn for byen, og jeg tror, at Hr. og Fru Næstved vil tænke, at det er et fint billede. Det har fået en vis værdi blandt borgerne. Jeg kan godt forstå byudviklingen, men jeg synes, det er synd, siger graffitikunstneren.

Claus Michael Pedersen var selv med til at få Heinrich Beikirch til Næstved for at udføre kunstværket, men han understreger, at han er klar over, at intet er for evigt.

- Jeg kommer ikke til at stå blokadevagt dernede, når den rives ned. Det er Ungdomsskolens projekt, og vi har hele tiden, ligesom kunstneren, kendt præmissen. Alle gadekunstnere ved, at byrummet kun er til låns. Det er nu engang sådan, det er, men inderst inde gør det ondt i hjertet på mig, fortæller han.

Claus Michael Pedersen havde indtil for nylig et atelier lige ved siden af siloen, men flyttede for nogle måneder siden, inden det røde pakhus blev revet ned. Nu er det flyttet til Vestre Kaj.

- Jeg elsker havnen, det er et spændende område. Jeg bor lige ved siden af, har udsigt til siloen og holder absolut af billedet. Men nu er atelieret rykket til et bedre sted, så det er absolut ikke noget, jeg græder snot over.

Der er byrådet i Næstved, der senere skal tage stilling til siloens fremtid.

relaterede artikler

Vartegn på vippen: Havnen vil rive silo ned 17. august 2020 kl. 22:15