Byttemarked på biblioteket

Byttemarked er en af tidens store diller. I morgen lørdag kl. 10-13 afholdes der således endnu engang byttemarked på Næstved Bibliotek. Her kan du være med til at gavne miljøet og andre ved at dele dit overskud af ting, samtidig med at du selv kan få glæde af det, som andre ikke længere vil have.