Flere træer og færre biler skal gøre Kvægtorvet til et sted, man har lyst til at hænge ud. Illustration: Werk Arkitekter

Byrumsprojekt godkendt: Nu skal der skabes mere liv på torvet

Tirsdag aften blev hovedprojektet for Kvægtorvet endeligt godkendt af byrådet. Forud for godkendelsen var en længerevarende debat om især biltrafik på torvet samt tilkørselsforhold. SF's Jette Leth Buhl kunne som den eneste ikke stemme for projektet. Hun mener, man bør lukke helt af for biltrafik på pladsen - med undtagelse af varetransport.

Det såkaldte byrumsprojekt, som skal være med til at peppe byens to centrale torve op og skabe mere liv i bymidten med en masse aktiviteter, har været længe undervejs. Arbejdet på Axeltorv er i gang, og nu kommer turen til Kvægtorvet.

