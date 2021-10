Se billedserie Gustav Fliener sørger for drikkevarer til de otte byrådspolitikere, der svarer på hotte spørgsmål mens de spiser chillier. Privatfoto

Byrådspolitikere spiser sig varme i chilier

Efterårsferie. Sct. Jørgens Parks butikscenter laver i ferien stærk underholdning for hele familien, når de får besøg af otte politikere, overtjener Gustav Fliener og Cirkus Bella Donna.

Næstved - 14. oktober 2021 kl. 09:01 Af Dorte Rye Silbo Kontakt redaktionen

Oplevelser: Torsdag 21. oktober kl. 15 kan man møde otte modige byrådspolitikere, der svarer på hotte spørgsmål samtidig med, at de spiser sig brandvarme i chilier i Sct. Jørgens Parks butikscenter.

Byrådspolitiker Brian Hornbæk (A), Karina Jørgensen (F), Per Sørensen (A), Sebastian Mylsted-Schenstrøm (V), Helge Adam Møller (C), Kristian Skov-Andersen (V), Aligo Francis (A) og Githa Nelander (D) har udvist mod ved at takke ja til Sct. Jørgens Parks invitation. De vil kaste sig ud i chilivarianter, hvis styrke bliver stærkere og stærkere efterhånden, som de taler sig varme.

Hvem holder længst ud Det bliver spændende at se, hvem der kan være med, når det begynder at gøre ondt. Men når det sker - og det gør det - så er overtjener Gustav Fliener alias Niels Grønne Fra Dansk Rakkerpak klar med beroligende ord og ditto drikke. Det er også Gustav Fliener, der er ordstyrer. Så det bliver helt sikkert både festligt og fornøjeligt og værd at holde øje med for det kan opleves via livestreaming på Facebook eller live i butikscenteret. Her kan man komme og heppe på en af politikerne.

Også chilier til børn Børnene skal også have mulighed for at prøve kræfter med chilismagning. Men det bliver af den milde slags. Med mindre de selv kræver smagsoplevelser, der brænder på tungen. Overtjener Gustav Fliener byder velkommen til alle de modige børn. Husk at medbringe noget at skylle efter med. Mælk og/eller yoghurt kan anbefales. Ikke vand.

Gratis workshop Fredag 22. oktober er der gratis cirkusskole og cirkusforestilling med Cirkus Bella Donna. Børn i alderen 6-14 år inviteres til at få nogle sjove timer i selskab med Karsten Klovn fra Cirkus Bella Donna. Alle børn, der deltager i cirkusskolen, får lov at udfolde deres talenter med hulahopringe, gå på stylter, jonglere og lære andre finurlige cirkustricks. Voksne må meget gerne hjælpe til.

Når de tre timer med cirkusskolen slutter, er de klar til forestilling. Her kan alle deltagere, der har lyst agere cirkusstjerner og dermed vise, hvad de har lært i workshoppen.

Der er cirkusworkshop kl. 11-14 (husk mad og drikke skal medbringes). Tilmelding er nødvendig på grund af begrænset antal pladser. Send mail til anne@askommunikation.dk hurtigst muligt og senest 15. oktober. Pladserne tildeles efter først til mølle-princippet.

Det artige dværgvildsvin Karsten Klovn optræder med klovnerier, tryllerier, cowboynumre og som bugtaler. Sidst, men ikke mindst: Det lille tibetanske dværgvildsvin Svineline.

Bugtaler-hunden Vuffi er utrolig fræk og uopdragen. Men lille Svineline er en meget sød og artig gris.

Cirkusforestillingen er kl. 14.30-15.30 og i forløbet, når Karsten Klovn at inddrage måske syv børn som små stjerneartister sideløbende med hans egne numre. Han er selv et "stort2 barn, der elsker at optræde sammen med børn.

