Byrådsmedlems testbøn måske hørt på Christiansborg

Næstved - 27. juni 2019 kl. 13:31 Af Anna C. Møhl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Måske fulgte Socialdemokraternes top på Christiansborg med i livesendingen fra Byråets møde tirsdag aften, da de blev enig med de Radikale, SF og Enhedslisten om et regeringspapir med titlen »En retfærdig retning for Danmark«. Med i aftalen er, at nationale tests for de mindste skoleelever skal afskaffes.

I Næstved var det få timer forinden et flertal i Byrådet, der stemte for at sende en ansøgning, så Næstved kan blive frikommune og afskaffe de obligatoriske tests af alle skoleeleverne.

Det er socialdemokraten Michael Perch, der har stillet forslaget om at slippe af med de omdiskuterede tests i Næstved. Nu er han ekstra glad for, at budskabet er nået helt ind i regeringsforhandlingerne. Godt nok kun for de mindre klasser, men:

- Det er den rigtige vej at gå. Men man skal gå hele vejen og helt afskaffe de nationale tests, siger Michael Perch.

Han mener, at prøvernes resultater stritter i alle retninger og er svære at bruge til noget nyttigt.

Som eksempel får elever i 4. klasses dansk-test denne række af bogstaver - Immatrikulationsfestkalksandstenindstiksbog - og skal med to bindestreger danne tre ord. En opgave, som Michael Perch mener kan være svær for selv læsestærke voksne.

- Testkulturens resultater børn kunne bruges til at gøre de enkelte elever dygtigere uanset niveau. Men de nationale tests kan være svære at konkludere noget som helt på, siger han.

Mens rød blok stemte for at søge om at blive fri for obligatoriske tests, ville den blå side af byrådssalen gerne klædes bedre på, før de traf en beslutning. Et flertal fra S, SF, de Radikale og EL stemte for at af forsøge sig uden nationale tests.

Ansøgningen om at blive frikommune skal være afleveret senest 1. oktober.

