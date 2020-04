Byrådsmedlem Aligo Francis har indspillet en coronasang, der bliver hørt delt og kommenteret i Danmark og store dele af det østlige Afrika. På billedet underholder han på strengeinstrumentet udungo i sin have. Foto: Jan Jensen

Artiklen: Byrådsmedlem udgiver coronasang: Handler om at sprede håb og glæde

Trænger du til at blive glad i låget, så tjek ind på enten YouTube eller Aligo Francis Facebook-side og hør sangen »Ayen'guda Joo«. Det er en sang, der hylder fællesskabet på både dansk og kawka, den dialekt, der tales i den del af Uganda, hvor Aligo Francis kommer fra.

Sammen med vennen Benedict Rwotto fra Tappernøje har Aligo Francis realiseret sangen »Ayen'guda Joo«, der på dansk betyder »Den er kommet coronaen - den er kommet nu«. Den handler om håb og fællesskab og om at tage ansvar, og den danske del af teksten er skrevet af elever i 5. klasse fra Møllevangsskolen i Faxe Kommune.

Nu er sangen, via sociale medier, også nået til den del af Afrika, hvor Aligo kommer fra - og her bliver den både delt og kommenteret.

Aligos vej til Næstved begyndte i Uganda, hvor han arbejdede som lærer. Hans nuværende svigerfar besøgte landet i forbindelse med et udviklingsprojekt og her mødte han sin kone Stine, da kærligheden slog ned som et lyn i 2004. Året efter blev parret viet af borgmester Henning Jensen.