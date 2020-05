Otto Poulsen har tænkt sig at undskylde overfor Freja Lynæs Larsen efter en mere eller mindre upassende bemærkning om slikkeri til en julefrokost. Foto: Ida Steenfeldt Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Byrådsmedlem efter slikke-kommentar: Jeg giver en undskyldning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Byrådsmedlem efter slikke-kommentar: Jeg giver en undskyldning

Næstved - 24. maj 2020 kl. 17:05 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Otto Poulsen bliver helt stille.

Han kan ikke huske historien om flødebollen på hagen og bemærkningen om at slikke det af, men borgmesteren har gjort ham opmærksom på den. Han er ked af, at tidligere byrådsmedlem Freja Lynæs Larsen opfattede det på en anden måde, end den lidt kække bemærkning var tænkt.

Han fortæller, at han på ingen måde ville ydmyge eller såre hende.

- Jeg er lidt frimodig. Det var én, der røg af panden. Jeg ville ønske, at hun havde sagt det til mig, siger han.

Det var ikke ment krænkende, slår han fast og fortæller, at borgmester fortalte ham, at Freja Lynæs Larsen og var ked af, at han selv havde grinet højlydt.

Venstremanden vil straks ringe for at give hende en undskyldning.

Otto Poulsen fortæller, at politik jo handler om at give og tage, men på den anden side kan han også godt se, at det måske er sundt, hvis ikke alle i politik er ens.

Og Freja Lynæs Larsen har ikke været som de andre - lidt som om hun ikke faldt til i byrådet, synes han.

- Hun har nok ikke nerverne til det, men derfor skal hun da behandles ordentligt, siger han.

Hårdt miljø En ting, der har undret Otto Poulsen, er de andres, vennernes, villighed til at hakke på Freja Lynæs Larsen. Det har stået på fra dag et. Venstres gruppeformand Kristian Skov-Andersen har tidligere været inde på noget af det samme her på siderne.

Han fortæller, at der blev gjort grin med Freja Lynæs Larsen, da hun bad om et ekstraordinært byrådsmøde.

- Vi måtte hjælpe hende. Vi mente også, at der skulle være et møde, siger han.

Efterfølgende var de andre hårde ved hende ifølge Otto Poulsen. De kaldte det et mediestunt og beskyldte hende for at ville stjæle stemmer fra Socialdemokratiet.

- De provokerer og fryser hende ude. De foregik inde for deres egne rækker, siger han og mener den røde del af byrådet.

Det er hårdt at sidde i Økonomiudvalget, når man er ny i byrådet, og når man også stille op til Europa Parlamentet, funderer han.

Men undskyldningen... den er på vej..

relaterede artikler

Helbredet sætter stopper for politiker efter turbulens i byrådet 17. maj 2020 kl. 20:17

Politiker stopper i byrådet: Følte sig mobbet af kolleger 16. maj 2020 kl. 08:01

Ottos 75 år med lange forhold til både bold, kone og politik 23. marts 2020 kl. 11:03