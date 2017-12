Byrådskandidat fyret for grov udtalelse på valgmøde

Martin Christensen kæmpede for at blive valgt til byrådet. Han er enmandshæren bag Børnenes Parti og deltog i vælgermødet på Holsted Skole 15. november.

Denne kobling kom til at koste ham jobbet, fordi han under vælgermødet fremkom med udtalelser, som nogen fandt så belastende, at de gik videre til Martin Christensens chef, skoleleder Annika Bramming. Kort efter fik han at vide, at der var indledt en fyringssag mod ham.